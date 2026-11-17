(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Bugünkü kayyımın amacı da fon vurgununu ve arkasındaki isimleri karanlıkta bırakmaktır. Biz, her şeye rağmen gerçekleri daha yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Senaryo hiç değişmiyor: Şafakta polis, kapıda kayyım, susturulan bir haber merkezi. Son iki yılda kontrolü TMSF'ye geçen medya kuruluşu sayısı 11'e ulaştı. Bu bir tesadüf değil; eleştiren her sesi tek tek susturmaya yönelik sistemli ve kötü niyetli bir politikadır. Zamanlama da tesadüf değil elbet.

Sözcü TV, yurttaşların birikimini eriten fon vurgununun üzerine en ısrarla giden kanallardan biriydi. Daha bir ay önce bu yayınlar yüzünden RTÜK cezasıyla susturulmak istendi. Bugünkü kayyımın amacı da fon vurgununu ve arkasındaki isimleri karanlıkta bırakmaktır. Biz, her şeye rağmen gerçekleri daha yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz."