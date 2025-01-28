CHP'li Gül Çiftçi'den Gazetecilere Gözaltı Tepkisi

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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Kurdukları bu karanlık düzeni hep birlikte yıkacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınması iktidarın içine düştüğü acizliğin göstergesidir. Seçilmiş belediye başkanlarını hukuksuzca tutuklayan, haklarında jet hızıyla soruşturma açanlar şimdi de mesleğinin sorumluluğunu yerine getiren gazetecileri hedef alıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar vazgeçmeyeceğiz, susmayacağız. Kurdukları bu karanlık düzeni hep birlikte yıkacağız."