CHP'li İnan Alp, Kürt sorununda 140 milyar dolarlık yıllık maliyete dikkat çekti - Son Dakika
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CHP'li İnan Alp, Kürt sorununda 140 milyar dolarlık yıllık maliyete dikkat çekti

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CHP\'li İnan Alp, Kürt sorununda 140 milyar dolarlık yıllık maliyete dikkat çekti
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CHP'li İnan Akgün Alp, Kılıçdaroğlu'nun Şırnak programı sonrası partisinin Kürt sorununun çözümündeki demokratik tutumunu müzakerelere aktardığını söyledi. Alp, sorunun yıllık maliyetinin 140 milyar dolara ulaştığını, çerçeve yasanın ekonomik gereklilikten doğduğunu belirtti.

Haber: Zeynep BOZUKLU - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ŞIRNAK) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şırnak programının ardından çözüm sürecine ilişkin, " Cumhuriyet Halk Partisi, Kürt sorununun çözümündeki demokratik tutumunu tavizsiz ve kararlı bir biçimde müzakerelere aktarmıştır. Bölge halkının da bunu büyük bir ciddiyetle takip ettiğini buradaki bütün temaslarımız sırasında farkına vardık" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever'in organizasyonuyla Gökyüzü Sofrası programı ve Cizre Ticaret ve Sanayi Odası ziyareti dolayısıyla Şırnak'a geldi. Programa Genel Başkan Yardımcısı Nevaf Bilek ile Kars Milletvekili İnan Akgün Alp de katıldı. Programın ardından ziyarete ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Alp, şunları söyledi:

"Bugün Sayın Genel Başkanımız Şırnak'ı ziyaret etti. Önce İdil'de Pınarbaşı Köyü'ne gittik. Pınarbaşı köylülerine bir kez daha teşekkür ediyoruz; çünkü çok güzel bir ilgiyle karşılaştık. Bir iftar sofrasında bölge halkıyla ve kanaat önderleriyle bir araya geldik. Ardından Sayın Genel Başkanımızla beraber Cizre Ticaret Odası'nı ziyaret ettik. Bizleri ağırlayan Ticaret Odası Başkanımıza ve yönetimine teşekkür borçluyuz. Ziyaretimiz sırasında taleplerimizi sunduk; önümüzdeki dönemde Meclis gündeminde yer alacak talepleri dile getirme fırsatı bulduk. Şırnak ziyaretimizdeki diğer durağımız ise Kırmızı Medrese oldu. Sizin aracılığınızla kadim Şırnak halkına misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizim için unutulmaz bir gün oldu.

"PARTİMİZ BU SÜRECE BÜYÜK ÖNEM VERECEK VE KATKI SUNACAKTIR"

Bölge ziyaretimiz sırasında Sayın Genel Başkanımıza gösterilen ilgiden çok memnun kaldık; buradan memnun ayrılıyoruz. Çerçeve yasada üzerinde durduğumuz konuların sahadaki yansımasını yerinde görmüş olduk. Cumhuriyet Halk Partisi, Kürt sorununun çözümündeki demokratik tutumunu tavizsiz ve kararlı bir biçimde müzakerelere aktarmıştır. Bölge halkının da bunu büyük bir ciddiyetle takip ettiğinin buradaki bütün temaslarımız sırasında farkına vardık. Bundan sonra da kanunun uygulanmasını Meclis'te takip edeceğiz. Kanunun gerektirdiği kurumlar oluşturulacak; bizler de bunların bir an önce kurulması için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Meclis'te alt komisyonlar ve izleme komisyonları oluşturulacak. Partimiz bu sürece büyük önem verecek ve katkı sunacaktır.

Çerçeve yasa, aynı zamanda ekonomik bir gereklilikten de kaynaklanmaktadır. Ticaret Odası ziyaretimiz sırasında bölge halkına bu gerekliliği de izah etmeye çalıştık. Çünkü Kürt sorununun bugün geldiği aşama itibarıyla Türkiye'ye ekonomik maliyeti yılda 140 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Çatışmacı ve terörle mücadele konseptinde yürüyen bu sürecin yıllık maliyeti artık sürdürülemez bir boyuta gelmiştir; toplam maliyetin ise 2 trilyon 300 milyar dolar seviyesinde olduğu açıklanmıştır. Eğer bu toplam maliyet ekonomiye kazandırılmış olsaydı; şu anda istihdamdan tarıma, eğitimden sanayiye kadar birçok alanda Türkiye bölgenin yıldızı bir ülke olacaktı. Ticaret Odası ziyaretimiz sırasında olayın bu ekonomik boyutunu da anlatma fırsatımız oldu. Buradan çok memnun ayrılıyoruz."

Kaynak: ANKA
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