CHP'li Karabat: 'tan, Lazkiye'de Sivillere Yönelik Saldırılara Tepki: "Ne İktidardan Ne de Dünyadan Ses Var. Gözler Kör Olmuş, Vicdanlar Kurumuş"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, " Türkiye'nin güneyinde Lazkiye'de, Tartus'da bir Alevi katliamı yaşanıyor. Buna ne iktidardan bir ses var ne de dünyadan bir ses var. Gözler kör olmuş, vicdanlar kurumuş" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından, Suriye'nin Lazkiye ve Tartus kentilerinde yaşananlara tepki gösterdi.

Türkiye'nin güneyinde Lazkiye'de, Tartus'da bir Alevi katliamı yaşandığını belirten Karabat, şunları kaydetti:

"Buna ne iktidardan bir ses var ne de dünyadan bir ses var. Gözler kör olmuş, vicdanlar kurumuş. HTŞ geldiğinde koşa koşa Suriye'ye gidenler, bayram edenler bugün bundan hiçbir sorumluluk duymuyorlar. Ben onlara diyorum ki 'Vicdanlarınız bu kadar mı kurudu? Gözleriniz bu kadar mı kör? Vicdanlarınız Dolar mı, Euro mu sizin? Vicdanlarınıza ne oldu? Bu topraklar 73 millete bir nazarla yaklaşanların toprakları. Bu topraklar hoşgörünün toprakları. Buradan Suriye'ye koşa koşa gitmek isteyenler daha ilk gününde HTŞ'ye koşa koşa destek verenler bugün bu olaylar olurken hiç seslerini çıkartmıyorlar. Merak ediyorum bu sessizlik tesadüf mü? Buradan sizi açıklamaya davet ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan, bahsederken hani diyordun ya 'Kenar-ı Diclede bir kurt kapsa koyunu, gelir de adl-i ilahi Ömer'den sorar onu' diyordu hatırlıyor musun? Şimdi ne oldu niye sesin çıkmıyor?"