CHP'li Kaya, 24 Kasım'da atanmayan 1 milyona yakın öğretmeni gündeme getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin sıkıntılarına dikkat çekti. Kaya, atanmayan 1 milyona yakın öğretmen, kölelik ücretiyle çalışan ve eşlerinden ayrı öğretmenler bulunduğunu belirterek öğretmenlerin çilesinin ne zaman biteceğini sordu.
Haber: Zeynep BOZUKLU - Kamera: Recep Tunahan GÜLER
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekerek, "Atanmayan 1 milyona yakın öğretmenimiz var. Kölelik ücretiyle çalışan öğretmenlerimiz var. Eşlerinden ayrı, birleşemeyen öğretmenlerimiz var. Sözleşmeli öğretmen var, kadrolu öğretmen var, ücretli öğretmen var. Öğretmenlerin bu çilesi ne zaman bitecek" dedi.
CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamalarda bulundu:
"Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Geleceğimizi yetiştiren ama gelecekleri karartılan öğretmenlerin gününü coşkuyla kutlayamıyoruz. Öğretmen aç, öğretmen yoksul, öğretmen barınma sorunu yaşıyor. Atanmayan 1 milyona yakın öğretmenimiz var. Kölelik ücretiyle çalışan öğretmenlerimiz var. Eşlerinden ayrı, birleşemeyen öğretmenlerimiz var. Sözleşmeli öğretmen var, kadrolu öğretmen var, ücretli öğretmen var. Öğretmenlerin bu çilesi ne zaman bitecek?
Öğretmenler Günü'nü coşkuyla kutlayabilmek için önce Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkmamız gerekiyor. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, öğretmeni tarif ederken vicdanı hür nesiller yetiştirecek; bilime dayalı, özgürlükçü, soran, sorgulayan öğrenciler yetiştirecek öğretmenlere emanet etmiş cumhuriyeti. Bir de öğretmenlerin öğretmenleri var: TÖS Genel Başkanı, saygıyla andığım Fakir Baykurt. Diyor ki: 'Öğretmen yalvarmaz, öğretmen el açmaz, öğretmen boyun eğmez. Öğretmen ders verir.'
"BOYUN EĞMEYEN ÖĞRETMENLERE SELAM OLSUN"
Boyun eğmeyen, el açmayan öğretmenlere selam olsun. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere göndermiş olduğu mektup da, çok net bir şekilde 'Geleceğinizi karartanların geleceklerini biz iktidarımızda değiştireceğiz' diyor; gözlerinizden öpüyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Günümüz kutlu olsun, yarınlarımız aydınlık gelecekle dolsun."
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