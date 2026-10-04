CHP'li Kış, Mersin Büyükşehir soruşturmasında dezenformasyon iddiasında bulundu - Son Dakika
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CHP'li Kış, Mersin Büyükşehir soruşturmasında dezenformasyon iddiasında bulundu

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CHP\'li Kış, Mersin Büyükşehir soruşturmasında dezenformasyon iddiasında bulundu
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CHP'li Kış, Mersin Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında başka soruşturmaya ait görüntülerin servis edildiğini belirtti. Kış, belediyede çalışmayanların çalışan gibi gösterildiğini ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden aynı sorumluluğu göstermesini istedi.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, geçmiş tarihli başka bir soruşturmaya ait görüntülerin Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmayla ilişkilendirilerek servis edildiğini belirterek, "Belediyede çalışmayan kişiler belediye çalışanıymış gibi gösteriliyor, iddialar kesinleşmiş gerçekler gibi kamuoyuna sunuluyor. Bunlar dezenformasyon değil mi? Dezenformasyonla mücadele Mersin sınırında mı bitiyor?" diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 kişi hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kış, geçmiş tarihli başka bir soruşturmaya ait ve Mersin Büyükşehir Belediyesiyle ilgisi olmayan görüntülerin, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturmanın görüntüleriymiş gibi servis edildiğini belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezine çağrıda bulunan Gülcan Kış, "İktidar kendisi hakkında ortaya atılan her yanlış bilgide 'dezenformasyon' diyerek devletin bütün imkanlarını harekete geçiriyor. Peki kamu kurumu olan Mersin Büyükşehir Belediyesi söz konusu olduğunda neden sessiz kalınıyor?" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR DEZENFORMASYON DEĞİL Mİ?"

Soruşturmaya ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilerde, belediyede çalışmayan kişilerin belediye çalışanıymış gibi gösterildiğini, iddiaların kesinleşmiş gerçekler gibi kamuoyuna sunulduğunu kaydeden Kış, şöyle devam etti:

"Bunlar dezenformasyon değil mi? İktidar mensupları ya da merkezi kamu kurumları hakkında yanlış bir bilgi ortaya atıldığında dakikalar içerisinde 'dezenformasyon' açıklaması yapılıyor. Yanlış bilgi iktidar hakkında yayıldığında yanlışsa, Mersin Büyükşehir Belediyesi hakkında yayıldığında da yanlıştır.

"AYNI SORUMLULUĞU GÖSTERİN"

Bir kuruş kamu zararı iddiası varsa araştırılsın, bir usulsüzlük iddiası varsa bağımsız yargı incelesin, kim suç işlemişse hukuk önünde hesabını versin. Ancak soruşturma yapmak başka, soruşturmayla ilgisi olmayan görüntüleri ve kişileri Mersin Büyükşehir Belediyesiyle ilişkilendirerek kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmak başkadır. Dezenformasyonla gerçekten mücadele ediyorsanız Mersin Büyükşehir Belediyesi hakkında yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgiler karşısında da aynı sorumluluğu gösterin. Gerçek dışı ilişkilendirmelere karşı çıkın, kamuoyuna doğru bilgiyi açıklayın. Devletin görevi iktidarın gerçeğini değil, gerçeğin kendisini korumaktır. Dezenformasyonla mücadele Mersin sınırında mı bitiyor?"

Kaynak: ANKA
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