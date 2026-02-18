CHP'li Kış'tan Konut Krizi Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Kış'tan Konut Krizi Eleştirisi

18.02.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülcan Kış, Ticaret Bakanlığı'nın konut piyasasındaki sorunları küçümsemesini eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 'konut piyasasında ilan manipülasyonu, spekülasyon ve fahiş kira artışlarına' ilişkin verdiği soru önergesine Ticaret Bakanlığı'ndan gelen yanıtı eleştirerek "Bir yandan 'sorun yok' deniliyor, diğer yandan aynı metinde ceza kesildiği itiraf ediliyor. Bu yanıt krizi çözmüyor, krizi doğruluyor" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, konut piyasasında ilan manipülasyonu, spekülasyon ve fahiş kira artışlarına ilişkin verdiği soru önergesine Ticaret Bakanlığı'ndan gelen yanıta ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kış, "Bir yandan 'sorun yok' deniliyor, diğer yandan aynı metinde ceza kesildiği itiraf ediliyor. Bu yanıt krizi çözmüyor, krizi doğruluyor" dedi.

Kış'ın açıklamasına göre; Ticaret Bakanlığı'nın soru önergesine yanıtında, satılık konut ilanlarının geri çekildiğine dair bir tespit bulunmadığı belirtilirken; fiyat manipülasyonu yaptığı belirlenen bin 423 kişi ve kuruluşa toplam 173 milyon 300 bin lira idari para cezası uygulandığı bilgisi yer aldı. Kış, "Sorun yoksa bu cezalar neden kesildi" diye sordu.

"Bu tablo, tek başına yaşamayı fiilen imkansız hale getiriyor"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan "Değerlemesi Yapılan Konutların Birim Kiraları" verilerini değerlendiren Kış, "TCMB verilerine göre Türkiye genelinde ortalama kira metrekare başına 224,75 TL oldu. Ortalama 100 metrekarelik bir konut için bu rakam 22 bin 475 TL'ye ulaştı. Bugün net asgari ücret 28 bin 75 TL. Türkiye ortalaması kira 22 bin 475 TL ise, geriye kalanla fatura mı ödenecek, gıda mı alınacak, ulaşım mı karşılanacak? Bu tablo, tek başına yaşamayı fiilen imkansız hale getiriyor. Barınma temel hak olmaktan çıkmış, lüks haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Kış, "İstanbul'da ortalama kira asgari ücreti aşıyorsa burada artık 'piyasa' değil, açık bir sosyal adalet krizi vardır. İnsanlara 'şehir değiştirin' mi denilecek" görüşünü dile getirdi.

"İlan manipülasyonu, fiyat tutma, spekülasyon"

Bakanlığın "kendilerine bu yönde bir başvuru yapılmadığı" yönündeki yaklaşımını da eleştiren Kış, "Devletin görevi yurttaştan dilekçe beklemek değildir. Barınma gibi temel bir alanda denetim, resen yapılır. 'Başvuru yok' demek sorumluluktan kaçmaktır" dedi.

İktidara çağrıda bulunan Kış, "İlan manipülasyonu, fiyat tutma, spekülasyon… Adı ne olursa olsun sonuç aynı: Yurttaş evinden ediliyor, kira kıskacında eziliyor. Konut yatırım oyuncağı değil, barınma hakkıdır. Bu kriz 'sorun yok' denilerek değil; kamucu, caydırıcı ve şeffaf bir denetimle çözülür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Kış'tan Konut Krizi Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis’e Sunuldu CHP'li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Sunuldu
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
Üniversite hastanesinde neler oluyor Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için... Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...
Kardeş kavgasında kan aktı Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı Kardeş kavgasında kan aktı! Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün İşte komisyon raporunun detayları
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! İşte komisyon raporunun detayları
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
10:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
10:30
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul’da kar yağışı başladı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 11:33:19. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Kış'tan Konut Krizi Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.