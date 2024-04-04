CHP\'li Mehmet Doğanay Güdül Belediye Başkanlığına seçildi

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CHP'den Güdül Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Doğanay, mazbatasını aldı.

Doğanay'a mazbatası, Beypazarı Adliyesi'nde İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Ali Önder Öksüz tarafından verildi.

Doğanay, adliye önünde yaptığı açıklamada, başından beri kendisini yalnız bırakmayan geçlere, partililere ve ilçe halkına teşekkür ederek, tebriklerin ardından işe koyulma zamanı olduğunu, kaybedecek vakitleri bulunmadığını ifade etti.