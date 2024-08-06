CHP'li Murat Bakan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı eleştirdi - Son Dakika
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CHP'li Murat Bakan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı eleştirdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 729 bin Suriyeliyi adreslerinde bulamadıklarına yönelik açıklamasını eleştirdi.

06.08.2024 16:50
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 729 bin Suriyeliyi adreslerinde bulamadıklarına yönelik açıklamasını eleştirdi. Bakan, "Senin, daha önce bizimle paylaşmadığın, bize söylemediğin, gizlediğin ne var? Hangi veriler var? Kapalı nüfus sayımını ne zaman yapacaksın? Kapalı nüfus sayımında Avrupa Göç Paktı'nın yaptığı gibi biyometrik verilerini toplayacak mısın, yüz tanıma sistemlerine bunları ekleyecek misin? Bu 729 bin kişi nerede? Var mı, yok mu?" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda yaptığı "3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin adresinde bulunmadığını gördük" açıklamasına tepki gösterdi.

"Bu kadar önemli bir konuyla ilgili yaptığı açıklamada; çaresizliğini, tutarsızlığını, bilgisizliğini ve konuya ne kadar uzak olduğunu görüyorsunuz" ifadelerini kullanan Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Daha önce bizimle paylaşmadığın, bize söylemediğin, gizlediğin ne var? Hangi veriler var?" diye sordu.

Kapalı nüfus sayımı istediklerini bir kez daha hatırlatan Bakan, "Kapalı nüfus sayımını ne zaman yapacaksın? Kapalı nüfus sayımında Avrupa Göç Paktı'nın yaptığı gibi biyometrik verilerini toplayacak mısın, yüz tanıma sistemlerine bunları ekleyecek misin? Bu 729 bin kişi nerede? Var mı, yok mu? Kaçı terörist, kaçı İŞİD'li, kaçı PKK'lı? Bu soruların cevabını Ali Yerlikaya senden bekliyoruz" dedi.

Bakan, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesi haline gelmiş de-facto sığınmacılarla ilgili AKP genel merkezinde açıklama yapıyor… Açıklama ne İçişleri Bakanlığı internet sitesinde var ne de resmi kayıtlarda var. Bu kadar önemli bir konuyla ilgili yaptığı açıklamada; çaresizliğini, tutarsızlığını, bilgisizliğini ve konuya ne kadar uzak olduğunu görüyorsunuz. Düzenli göçmen dediği insanlar, dünyanın göçmen alan ülkeleri olan ABD, Kanada, Yeni Zelanda gibi, sanki seçerek düzenli göçmen almışız gibi, sadece parmak izini alıp onlara geçici koruma statüsü vererek düzenli göçmen olduğunu söylüyor. Böyle bir şey olma imkanı yok. Bunlar düzenli göçmen değildir. Bunlar geri gönderilecek de-facto sığınmacılardır. Bunun altını çizmek istiyoruz. Konunun uzağında. Kendi evinden ikamet izni başvurusunda bulunmuş iki tane yabancı çıkan bir İçişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz. Sorundan bihaber, sorunu çözmekten bihaber.

"Kapalı nüfus sayımını ne zaman yapacaksın?"

Verdiği rakamlarla ilgili de kendisine sormamız gereken sorular var. Türkiye'de 4 milyon 437 bin düzenli göçmen olduğunu söylüyor. Bir defa düzenli değiller, bunu not edelim. Ancak 3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin adresinde olmadığını söylüyor. Bu 729 bin kişi; 4 milyon 437 bin kişinin içinde mi, değil mi? Eğer değilse bu rakamı ilave etmemiz mi gerekiyor, bu rakamdan düşmemiz mi gerekiyor? Bununla ilgili de elimizde bir bilgi ve veri yok. Dolayısıyla biz Bakan'a şunu soruyoruz. Senin, daha önce bizimle paylaşmadığın, bize söylemediğin, gizlediğin ne var? Hangi veriler var? Kapalı nüfus sayımını ne zaman yapacaksın? Kapalı nüfus sayımında Avrupa Göç Paktı'nın yaptığı gibi biyometrik verilerini toplayacak mısın, yüz tanıma sistemlerine bunları ekleyecek misin? Bu 729 bin kişi nerede? Var mı, yok mu? Kaçı terörist, kaçı IŞİD'li, kaçı PKK'lı? Bu soruların cevabını Ali Yerlikaya senden bekliyoruz."

CHP\'li Murat Bakan, İçişleri Bakanı Yerlikaya\'yı eleştirdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Murat Bakan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı eleştirdi - Son Dakika

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