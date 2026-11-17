(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı ve Genel Başkan Yardımcısı Adnan Demirci, Kangal Termik Santrali'nde hak mücadelesi veren işçilerle bir araya geldi. Sarı, "Özelleştirmesini bildiğiniz gibi kamulaştırmasını da yapabilirsiniz. Gelin fabrikayı kamulaştırın. Böylesine stratejik bir termik santrali bir şirketin kar hırsına bırakmayın, işçinin emeği ve memleketin yararı için yeniden kamuya kazandırın" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı ve Genel Başkan Yardımcısı Adnan Demirci Kangal Termik Santrali'nde hak mücadelesi veren işçileri ziyaret etti. CHP Sivas İl Başkanı Semih Balk ve Kangal İlçe Başkanı İlhan Culha'nın da katıldığı dayanışma programında konuşan Sarı, santralin kamulaştırılmasını ve işçilerin alacakları için ödeme takviminin açıklanmasını istedi.

Sarı, burada yaptığı açıklamada, emekçilerin mücadelesinin haklı olduğunu belirterek, "Biz buraya siyaset yapmaya gelmedik. Ankara'dan sabah 06.30'da, emekçi kardeşlerimizin direnişinde yanlarında olmak için yola çıktım. Burada ekmek mücadelesi var. Sizin mücadeleniz bizim mücadelemizdir" ifadelerini kullandı.

Santralin geçmişte kamu tarafından işletildiğini, yaklaşık 10 yıl önce özelleştirildiğini hatırlatan Sarı, enerji üretiminin ülkenin temel ihtiyaçlarından biri olduğunu vurguladı. Sarı, çözümün santralin yeniden kamuya kazandırılmasından geçtiğini ifade ederek, bu konuda Meclis'te çağrı yapacağını söyledi.

"İŞÇİLER MAAŞLARININ NE ZAMAN YATACAĞINI SORUYOR"

İşçilerin yaşadığı belirsizliğe dikkati çeken Sarı, yetkililere ödeme takviminin açıklanması çağrısında bulundu. Sarı, "Meclis kürsüsünden, 'Kangal'a gittim; işçi ve emekçi maaşım ne zaman yatacak, çocuğuma nasıl ekmek götüreceğim, kiramı nasıl ödeyeceğim diye soruyor' diyeceğim. Çıkın açıklama yapın, ödeme takvimini duyurun, işçiye sahip çıkın. İşçiyi arada bırakmayın, yoksulluğa ve çaresizliğe mahküm etmeyin" diye konuştu.

Sarı, çatışma ve kutuplaşma yaratmayı amaçlamadıklarını, iktidarla birlikte çözüm üretmeye hazır olduklarını da kaydetti.

"SANTRALİ KAMULAŞTIRIN"

İşçilerle buluşmasının ardından açıklama yapan Sarı, santralde yaşananların yalnızca çalışanları değil, Kangal'ın geleceğini de etkilediğini söyledi. Özelleştirme döneminde yatırım ve istihdam artışı vaat edildiğini belirten Sarı, bugün gelinen noktada işçilerin ekmeksiz kaldığını ve tesisin, kapısına kilit vurulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Sarı, "Bu, yalnızca 930 işçinin ekmeğiyle ilgili değil; bir ilçenin geleceğini de karartan bir adımdır. İşçiye ve fabrikaya sahip çıkmazsak bir ilçe göz göre göre yok olacak" dedi.

Santralin stratejik önemine işaret eden Sarı, iktidara kamulaştırma çağrısını yineledi. Sarı, şunları kaydetti:

"Özelleştirmesini bildiğiniz gibi kamulaştırmasını da yapabilirsiniz. Gelin fabrikayı kamulaştırın. Böylesine stratejik bir termik santrali bir şirketin kar hırsına bırakmayın; işçinin emeği ve memleketin yararı için yeniden kamuya kazandırın."

Sarı, özelleştirme politikalarının madenler, termik santraller, şeker fabrikaları, limanlar ve bankalar üzerindeki sonuçlarının yıllar sonra ağır biçimde hissedildiğini savunarak, iktidarı bu politikadan vazgeçmeye ve Kangal'daki işçilerin sesini duymaya çağırdı.