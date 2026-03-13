CHP'li Trakya Belediye Başkanları Toplantısı... Tekirdağ İl Başkanı Boduç: "Halkın Oyuyla Kazanılmış Hiçbir Belediyemizi Yalnız Bırakmayacağız" - Son Dakika
CHP'li Trakya Belediye Başkanları Toplantısı... Tekirdağ İl Başkanı Boduç: "Halkın Oyuyla Kazanılmış Hiçbir Belediyemizi Yalnız Bırakmayacağız"

13.03.2026 15:18  Güncelleme: 16:23
Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç, partisinin Trakya Belediye Başkanları Toplantısı'nda "Bugün burada hep birlikte şunu ilan ediyoruz: Hukukun arkasına saklanarak yapılan siyasi baskılara boyun eğmeyeceğiz. Halkın oyuyla kazanılmış hiçbir belediyemizi yalnız bırakmayacağız ve demokrasiyi sonuna kadar savunmaktan bir adım geri atmayacağız. Bizim gücümüz birbirimizden, örgütümüzden ve en önemlisi milletimizden geliyor. Yolumuz zor olabilir ama doğru yoldayız ve şunu asla unutmayın, tarih baskıya boyun eğenleri değil baskıya karşı dimdik duranları yazar" dedi.

CHP'li Trakya Belediye Başkanları Toplantısı, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in başkanlığında ve Çorlu Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Toplantıda belediyelerin gelirlerini arttırmaya yönelik alternatif yöntem ve süreçler ele alınacak.

Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç, bir otelde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasında, şunları söyledi:

"Bugün burada sıradan bir toplantı yapmak için bir arada değiliz. Türkiye'de demokrasinin ve halk iradesinin karşı karşıya olduğu, baskılara karşı nasıl dimdik ayakta duracağımızı konuşmak için bir aradayız. Hepimiz biliyoruz ki son dönemde belediyelerimize yönelik hukuki baskılar tesadüf değildir. Bu baskılar sandıkta kazanamayanların halkın iradesini masa başında zayıflatma çabasından başka hiçbir şey değildir. Ama herkes şunu çok iyi bilmelidir ki halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarını yıldırmaya çalışan hiçbir güç bugüne kadar başarılı olamamıştır, bundan sonra da başarılı olamayacaktır."

"Tarih baskıya boyun eğenleri değil baskıya karşı dimdik duranları yazar"

Sizler sadece birer belediye başkanı değilsiniz. Sizler halkın iradesinin temsilcilerisiniz. Sandıkta verilen yetkinin, demokrasiye duyulan güvenin ve Cumhuriyet'in eşit yurttaşlık ilkesinin temsilcilerisiniz. Bugün karşınıza çıkarılan soruşturmalar, baskılar, engellemeler aslında sizlerin değil doğrudan halkın tercihine yöneliktir. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz: Halkın iradesine karşı kurulan hiçbir baskıcı düzen kalıcı olamamıştır, olamayacaktır. Biz, korkak siyaset anlayışı yapan bir gelenekten gelmiyoruz. Biz, bu ülkenin kurucu iradesinden gelen bir siyasi anlayıştan geliyoruz. Bu yüzden kimse bizden geri adım atmamızı beklemesin. Çok kıymetli başkanlarım, başınızı eğmeyin, geri adım atmayın. Milletten aldığınız yetkiyi sonuna kadar savunun. Çünkü sizlerin yaptığı her sosyal proje, her şeffaf ihale, her halkçı hizmet aslında bu ülkeye başka bir yönetim anlayışının mümkün olduğunu göstermektedir. İşte tam da bu yüzden rahatsız oluyorlar. İşte tam da bu yüzden baskıyı arttırıyorlar. Ama biz biliyoruz ki en büyük güç makamların değil, milletin desteğidir. Eğer siz, milletle bağınızı güçlü tutarsanız kimse sizi yalnız bırakamaz. Bugün burada hep birlikte şunu ilan ediyoruz: Hukukun arkasına saklanarak yapılan siyasi baskılara boyun eğmeyeceğiz. Halkın oyuyla kazanılmış hiçbir belediyemizi yalnız bırakmayacağız ve demokrasiyi sonuna kadar savunmaktan bir adım geri atmayacağız. Bizim gücümüz birbirimizden, örgütümüzden ve en önemlisi milletimizden geliyor. Yolumuz zor olabilir ama doğru yoldayız ve şunu asla unutmayın, tarih baskıya boyun eğenleri değil baskıya karşı dimdik duranları yazar. Hepinizle gurur duyuyoruz."

Kaynak: ANKA

