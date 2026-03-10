CHP'den Bolu'da Bazı Zincir Marketlere Siyah Çelenkli Protesto...

(BOLU) - Bolu'da CHP'li Belediye Meclis üyeleri ve parti yöneticileri, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasını protesto etmek için bazı zincir marketlerin şubelerine siyah çelenk bıraktı.

CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Bolu Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan, Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç ve CHP'li Belediye Meclis üyelerinden oluşan heyet, Aktaş Mahallesi'nde bulunan bazı zincir marketlerin şubelerine üzerinde "Tanju Özcan Onurumuzdur. Eğitime Engel, Öğrenciye İhanet; Sizi Protesto Ediyoruz" yazılı siyah çelenk bıraktı. Tahsin Mert Karagöz, burada basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından CHP Bolu Belediye Meclisi grup toplantısı da zincir marketlerin şubesinin önünde yapıldı

Protestoya katılanlar, "Tanju Özcan Bolu halkının iradesidir" yazılı tişörtler giydi.