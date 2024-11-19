CHP\'li Vekiller Bakanı Protesto Etti

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Duygu Nil Özer

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri devam ediyor. Sabah saatlerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sunuş konuşması esnasında salonu terk ederek Bakanı yenidoğan skandalı nedeniyle istifaya davet eden CHP'li vekiller, bakanın soru cevap bölümüne de katılmadı.

Yenidoğan çetesi skandalını protesto eden CHP'li vekiller Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun soruları yanıtladığı bölüme katılmayarak protesto etti. CHP'li vekiller sabah saatlerinde Bakan Memişoğlu'nun yaptığı sunuş konuşmasına da katılmayarak istifaya davet etmişti.

CHP grubu adına konuşan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, şunları söyledi:

"Yenidoğan çetesi olarak adlandırılan ve 12 bebeğimizin para için öldürülmesi olayı hepimizin vicdanlarını kanattı ve bizleri insanlığımızdan utandırdı. Bu olayı protesto etmek için sabahki sunuş toplantısına katılmadık ve Bakanı istifaya davet ettik. Sonraki oturuma katılarak CHP olarak görüşlerimizi belirttik. Aynı zamanda iktidar ve muhalefet partisi gruplarındaki milletvekillerimizi de dinledik. Biz bu olayı geçiştirilemeyecek kadar büyük ve önemde bir olay olarak görüyoruz. Bu çerçevede toplantının soru cevap bölümüne katılmayacağız. Bu olayın gerçekleştiği Sağlık Bakanlığının en üst siyasi sorumlusu olan Bakanı tekrar istifaya davet ediyoruz."

Türeli'nin açıklamasının ardından CHP'li milletvekilleri toplantıyı terk etti.