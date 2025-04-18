CHP'li Yavuzyılmaz: İstanbul'da AK Parti Döneminde Araç Tahsisleri Yapıldı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, Cumhurbaşkanlığı aile fertlerine, 19 aya varan sürelerde araç tahsisleri yapıldığını tespit ettiklerini bildirdi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından, "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu-1 ?" başlıklı bir paylaşım yaptı. Yavuzyılmaz, paylaşımında AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Cumhurbaşkanlığı aile fertlerine araç tahsisleri yapıldığını belirlediklerini kaydetti.

Yavuzyılmaz, araç sahibi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin göründüğünü ancak aracı Cumhurbaşkanlığı aile fertlerinin kullandığını ifade etti. Yavuzyılmaz, aracın 22.02.2017 - 11.10.2018 tarihleri arasında 19 ay süreliğine tahsis edildiğini belirtti.

Yavuzyılmaz, "Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildikten sonra bu tahsisleri durdurmuştur." dedi.