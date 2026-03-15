Gökan Zeybek: "Hakikatten Korkmayın, İddianameleri Hazırlayın"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, yazılmayan iddianamelere ilişkin, "Attığınız her iftira dağılıyor, milletimizin gözünde zerre kadar değeri yok. Yol arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Hakikatten korkmayın. İddianameleri hazırlayın" ifadelerini kullandı.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Adaleti çiğnemeyin. İddianameler neden yazılmıyor? Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün tam 9 aydır iddianame bekliyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe 9 aydır iddianame bekliyor. Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı 7 aydır iddianame bekliyor. Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney 7 aydır iddianame bekliyor. Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu 5 aydır iddianame bekliyor. Attığınız her iftira dağılıyor, milletimizin gözünde zerre kadar değeri yok. Yol arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Hakikatten korkmayın. İddianameleri hazırlayın."