Gökan Zeybek: "Hakikatten Korkmayın, İddianameleri Hazırlayın" - Son Dakika
Gökan Zeybek: "Hakikatten Korkmayın, İddianameleri Hazırlayın"

15.03.2026 15:58  Güncelleme: 17:03
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, yazılmayan iddianamelere yönelik sert eleştirilerde bulunarak, 'Milletimizin gözünde zerre kadar değeri yok' dedi. Zeybek, parti arkadaşlarının iddianame beklediğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, yazılmayan iddianamelere ilişkin, "Attığınız her iftira dağılıyor, milletimizin gözünde zerre kadar değeri yok. Yol arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Hakikatten korkmayın. İddianameleri hazırlayın" ifadelerini kullandı.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Adaleti çiğnemeyin. İddianameler neden yazılmıyor? Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün tam 9 aydır iddianame bekliyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe 9 aydır iddianame bekliyor. Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı 7 aydır iddianame bekliyor. Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney 7 aydır iddianame bekliyor. Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu 5 aydır iddianame bekliyor. Attığınız her iftira dağılıyor, milletimizin gözünde zerre kadar değeri yok. Yol arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Hakikatten korkmayın. İddianameleri hazırlayın."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Gökan Zeybek: 'Hakikatten Korkmayın, İddianameleri Hazırlayın' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Gökan Zeybek: "Hakikatten Korkmayın, İddianameleri Hazırlayın" - Son Dakika
Advertisement
