CHP'li Zorlu: Geçici İşçi Alımında Kamu Zararı Var - Son Dakika
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CHP'li Zorlu: Geçici İşçi Alımında Kamu Zararı Var

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu, TRABİTAŞ'ta geçici işçi alımının kamu zararına yol açtığını ve bu uygulamanın sorgulanması gerektiğini belirtti. Zorlu, şirketin 60 milyon TL zarar ettiğini ifade ederken, mevsimlik işçilerin durumu hakkında açıklama istedi.

11.12.2024 16:38
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(TRABZON) - Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu, TRABİTAŞ bünyesinde geçici olarak işe alınan ve daha sonra işten çıkarılan mevsimlik işçilerin durumunu gündeme getirerek, "Sanırım 250 kişi geçici işçi alındı ve bırakıldı. Demek ki, 700 kişi civarında bir personel sayısı vardı. Zaten bu şirket 60 milyon TL zarar etmiş. Burada karlılık oranı nedir" diye sordu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aralık ayının üçüncü birleşimi, Meclis Başkanvekili Faruk Kanca yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis gündemine Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen "TRABİTAŞ Sosyal ve Kültür Hizmetleri Ticaret AŞ'nin sermaye artırımı talebiyle" ilgili maddenin görüşülmesi sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu, TRABİTAŞ şirketine alınan geçici mevsimlik işçilerin durumunu sordu.

Şirkete her yıl 250 civarında geçici statüde işçinin alındığını ve bunların daha sonra işten çıkarıldığını aktaran Zorlu, böyle bir yöntemin doğru olup olmadığına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Mevsimlik geçici işçiler kamu zararı oluşturuyorsa, niye bu yöntemi izliyorsunuz"

"TRABİTAŞ şirketinde çok personel çalıştırılıyor. Yanılmıyorsam 400 kişi civarında bir personeliniz var. Bu şirkette, geçici işçi çalıştırmak gibi diğer belediyelerde olmayan bir yöntem izliyorsunuz. Biz bunu uygulamıyoruz. İşsizlik sorununa geçici de olsa bir çözüm buluyorsunuz ama belediye açısından bunun çok doğru olmadığını düşünüyorum. İlgili Genel Müdürün basında şöyle bir açıklaması olmuştu: 'Sezon yoğun olunca, elemana ihtiyaç oluyor, mevsimlik işçi alarak sorunu gideriyoruz. Yoğunluk bitince, kamu zararı oluşturacağından bunları bırakıyoruz.' Kendisi buradaysa açıklayabilir. Bunun ne kadar doğru olup olmadığını buradan soruyorum. Bu uygulamayı daha net açıklayabilirseniz memnun olurum. Sanırım 250 kişi geçici işçi alındı ve bırakıldı. Demek ki, 700 kişi civarında bir personel sayısı vardı. Zaten bu şirket 60 milyon TL zarar etmiş. Burada karlılık oranı nedir? Bunun da gündeme getirilmesi lazım."

" Görele'den sokak hayvanları getirilip Ortahisar'a bırakılıyor"

Ortahisar'a diğer ilçelerden sokak hayvanlarının getirilip bırakıldığını da sözlerine ekleyen Zorlu, "İlçe belediyelerinden sokak hayvanları Ortahisar'a getirilip bırakılıyor. Görele'den bile hayvanlar getiriliyor. Bu konuda nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyelerin katılacağı bir toplantı yapılabilirse iyi olur" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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