 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorunları TBMM Genel Kurulu'nda dile getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorunları TBMM Genel Kurulu'nda dile getirdi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, üniversite öğrencilerinin barınma, beslenme ve kültürel etkinliklere erişim gibi sorunlarını gündeme getirdi. Ayrıca, öğrenci kredi faizlerinin tamamen silinmesi ve gençlere ekonomik milliyetçilik bilincinin aşılanması gerektiğini vurguladı. Sarıgül ayrıca, sporun barış ve centilmenlik olduğunu belirterek, hakemlere yönelik şiddetin kınanması çağrısında bulundu ve Türk futbolunun sorunlarını eleştirdi.

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorunları TBMM Genel Kurulu\'nda dile getirdi
19.12.2023 - 13:58,
Abone Ol

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM Genel Kurulu'nda; "Üniversite öğrencileri yeteri kadar barınamıyor, yeteri kadar beslenemiyor. Tiyatroya, sinemaya, konsere dahi gidemiyorlar. Geçen hafta Ankara Kitap Fuarı'ndaydım. Binlerce genç oradaydı ama ne yazık ki o gençlerin kitaplara baktığını ve kitap alamadığını üzüntü ile gördüm. Bu böyle olmamalıydı. Gençlerin kaçmak istediği değil, kalmak istediği bir Türkiye'yi hep birlikte yapmalıyız ve planlamalıyız. Bu evlatların yurt dışı merakı ülkemizi ileride çok büyük sıkıntıya sokar. Gençlere; 'tarlada, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim' demeliyiz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün  Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan  CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, şunları söyledi:

"ÖĞRENCİLER BİR ASANSÖRE 8 KİŞİ BİNMESİ GEREKİRKEN 10 KİŞİ BİNERSE O ANDA ASANSÖRÜN HAREKET ETMEMESI LAZIM"

"Sayın Bakanım sporun içinden geliyorsunuz, gayretli çalışkan bir bakanımızsınız ama bütçeden bakanlığa düşen payın son derece az olduğunu görüyorum. Bakanlığınızın biraz sonra anlatacağım çok değerli çalışmaları var ama bazı ufak tefek sorunları da paylaşmak istiyorum. Öncelikle KYK yurtlarında asansör kazalarını duymak istemiyorum. Şunu bilmenizi istiyorum, bakanlık bu yurtlardaki asansörlerin periyodik bakımlarını ve denetimlerini mutlaka yaptırdığına eminim. Ancak, sorun asansörün bakımında değil. Uzun yıllar belediye başkanlığı yaptım. Bu çalışmaların ne olduğunu çok iyi bir şekilde denetledim. Bu asansörleri kimin yaptığı, kimin monte ettiği ve asansör parçalarının kimin ürettiği son derecede önemli. Çünkü bu alanda diplomalar satılıyor, kiralanıyor ve öğrencilerimizin hayatı risk ediliyor. Aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerini göreve çağırıyorum ve önlem almalarını arzu ediyorum. Öğrenciler bir asansöre 8 kişi binmesi gerekirken 10 kişi binerse o anda asansörün hareket etmemesi lazım. Bunun için bu kazaların önlenmesini beklemekteyiz.

"FAİZLERİNİ TAMAMINI SİLMESI LAZIM"

Öğrenci kredi faizleri silindi ama yeterli değil. Bir öğrenci KYK kredisi aldıysa eğitim masraflarını karşılayamayacağı için aldı. Devletimizin bu borçları ve faizlerini tamamını silmesi lazım. Binlerce öğrencimiz bu hayırlı haberleri bekliyor.

"ÜNIVERSITE ÖĞRENCİLERİMİZ YETERİ KADAR BARINAMIYOR, YETERİ KADAR BESLENEMİYOR"

Üniversite öğrencileri yeteri kadar barınamıyor, yeteri kadar beslenemiyor. Tiyatroya, sinemaya, konsere dahi gidemiyorlar. Geçen hafta Ankara Kitap Fuarı'ndaydım. Binlerce genç oradaydı ama ne yazık ki o gençlerin kitaplara baktığını ve kitap alamadığını üzüntü ile gördüm. Bu böyle olmamalıydı. Gençlerin kaçmak istediği değil, kalmak istediği bir Türkiye'yi hep birlikte yapmalıyız ve planlamalıyız. Bu evlatların yurt dışı merakı ülkemizi ileride çok büyük sıkıntıya sokar. Gençlere; 'tarlada, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim' demeliyiz. Gençlerimizi mutlaka ekonomik milliyetçiliğe alıştırmalıyız. Gençlerimizi ancak bu şekilde ülkemizde tutarız. Ekonomik milliyetçilik, yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı.

"SPOR; YARIŞ DEĞIL BARIŞTIR"

Spor; yarış değil barıştır. Spor; müsabaka değil aynı zamanda müsamahadır. Spor; rekabettir ama aynı zamanda centilmenliktir. Hakem Halil Umut Meler'in uğradığı saldırı nedeniyle ara verilen ligler tekrar başlayacaklar. Büyük Ankaragücü taraftarının ne kadar üzüldüğünü biliyorum. Buradan Futbol Federasyonu'na bir çağrıda bulunuyorum. Bütün takımlar bugün sadece hakem formasıyla çıksın, hepimiz hakem olalım ve şiddeti mutlaka kınayalım. Hakemleri baskı altına almaktan vazgeçelim. Türk futbolumun sorunu maçların kötü yönetilmesi değil, inanın ki kulüplerin kötü yönetilmesidir. Avrupa kulüpleri parayı, alt yapıya harcıyor. Bizim kulüplerimiz parayı transfere harcıyor. Avrupa kulüpleri 100 lira harcıyorsa 50 lirasını inanın ki alt yapıya ayırıyor. 10 milyon nüfuslu Portekiz'de bir Ronaldo çıkıyor, 85 milyon nüfuslu Türkiye'mizde Ronaldoların sayısını çoğaltmamız lazım.

Ülkemizde büyük bir döviz sıkıntısı var ama bakıyorsunuz ki kulüpler dışarıdan oyuncu alıyor ve milyon dolarları buralara harcıyorlar. 8 tane kulüpte yabancı oynayacağına 3 tane yabancı, 8 tane Türk mutlaka oynamalıdır."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Sarıgül, Milletvekili, Kültür, Politika, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorunları TBMM Genel Kurulu'nda dile getirdi - Son Dakika


13:34
İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28
GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
13:27
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
12:58
Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50
Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37
Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23
Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18
Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor

Son Dakika
13:27 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
13:34 İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28 GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
12:58 Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18 Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10 Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 13:58:17. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorunları TBMM Genel Kurulu'nda dile getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement