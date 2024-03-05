CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, maden kazalarını Meclis gündemine taşıdı

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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Türkiye'de art arda meydana gelen maden kazalarını Meclis gündemine taşıdı. Bülbül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a "Son beş yıl içerisinde yıllara göre kaç madenci hayatını kaybetmiştir. Yapılan denetlemeler sonucunda kaç maden şirketine ceza kesilmiştir" diye sordu.

Sık sık yaşanan maden kazalarını TBMM gündemine taşıyan Bülbül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bülbül, önergesinde, "Türkiye'de art arda meydana gelen maden faciaları gündemden düşmemektedir. Geçtiğimiz günlerde de Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan facia sonrasında 9 vatandaşımız toprak altında kalmıştır. Yine, Elazığ'ın Alacakaya ilçesindeki maden ocağında göçük meydana gelmiş ve 3 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. İktidarın denetimsizliği, sorumsuzluğu yüzünden onlarca vatandaşımız hayatını kaybetmektedir" dedi. Bülbül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'a yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Son beş yıl içerisinde yıllara göre kaç madenci hayatını kaybetmiştir? Yapılan denetlemeler sonucunda kaç maden şirketine ceza kesilmiştir? Kesilen cezaların tutarı ne kadardır? Maden kazaları sonrası gerçekleşen ekolojik tahribatlara yönelik ne tür önlemler alınmaktadır? Maden kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise ne tür çalışmalar yapılmaktadır?