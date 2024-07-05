CHP Milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanı'nın Komisyona Katılmamasını Eleştirdi

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(TBMM)- TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler devam ediyor. CHP milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in komisyona katılmamasını eleştirdi. CHP Isparta Hikmet Yalım Halıcı, "Bir eğitim bakanının, öğretmenlerden ve eğitimden daha önemli hangi meşguliyetleri olabilir" diye sordu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise, "Sayın bakan bugüne kadar 29 tane tweet attı. Geçmeyen kanuna geçmiş gibi tweet, bu kadar gayri ciddi insanları bakan yapmamalısınız" dedi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeleri devam ediyor. Komisyon üyesi CHP'li milletvekilleri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in komisyona katılmamasını eleştirdi.

Komisyon üyesi CHP Isparta Hikmet Yalım Halıcı, norm kadro fazlası öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda atanmaları gerektiğini belirterek, "Mesela, şu anda bulunduğumuz Ankara'yı ele alırsak Kızılcahamam ilçesinde çalışan bir öğretmenin Haymana ilçesine atamasının yapılması durumunda ciddi mağduriyetler yaşanacaktır. Kızılcahamam'la, Haymana arası 150 kilometre. Düşünmenizi rica ediyorum. Bir öğretmen her sabah en az 2 saatlik yol gidecek. Bu mağduriyeti yaşayan bir eğitimciden ne kadar verimli çalışması beklenebilir" diye sordu.

Yalıcı: "Bakan Tekin, teklifin yanlış olduğunu biliyor gelmiyor"

Yalıcı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i de eleştirdiğini ifade ederek, "Burada eğitim ordusu öğretmenlerle ilgili teklifi görüşüyoruz ancak kendisi çok meşgul anlaşılan. Bir eğitim bakanının, öğretmenlerden ve eğitimden daha önemli hangi meşguliyetleri olabilir? Meclis'e de öğretmenlere saygısızlıktır. Atanmışlar karşısında milletin seçtiklerine ve gazi Meclis'e edilmiş bir hakarettir. Burada bulunan tüm milletvekillerimize ve komisyon başkanına da saygısızlıktır. Bakan Tekin, ya bu teklifin yanlış olduğunu biliyor ve bu yüzden gelmiyor. ya da teklifi bilmiyor çünkü ondan da habersiz hazırlanmış o yüzden gelmiyor" dedi.

Özçağdaş: "Bakan kanun geçmiş gibi bugüne kadar 29 tweet attı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Sayın bakan bugüne kadar 29 tane tweet attı. Geçmeyen kanuna geçmiş gibi tweet, belki burada tartışacağız belki burada sizi ikna edeceğiz ya da belki bir madde çıkaracağız. Bu kadar gayri ciddi insanları bakan yapmamalısınız. 1 milyon 154 bin öğretmenin kaderini etkileyecek olan bu kanunu şurada 5 dakika dinleyeyim demiyor, tweet atıyor" dedi.

AKP'li milletvekilleri bu sırada "Özçağdaş'a canlı yayın yapıyorsunuz diyerek eleştirdi. Özçağdaş 'Tabi yapacağız kamuoyu burada ne konuşuyor bilmeli. Bakan Meclis iradesini yok sayıyor, olmuş bitmiş gibi davranıyor" dedi.

Akay: "Mülakatla ilgili çok sayıda kurs açılmış"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Atatürk ilke ve inkilapları yapılan düzenlemelerle Milli Eğitim'den adeta ayıklanıyor. Bakanlığın bütçesinden milyarlarca lira ne olduğu belli olmayan dernek ve vakıflara aktarılıyor, milletin vekillerine de bunun hesabı verilemiyor. İktidar 'mülakatı kaldıracağız' sözünü tutmadığı gibi mülakat konusunda yeni bir sektör yarattı. Mülakatla ilgili çok sayıda kurs açılmış. Bu kurslarda da öğretmen adaylarına mülakat dersi veriliyor. Bunun önüne geçilmezse oldukça olumsuz sonuçlar doğuracak" dedi.