CHP Milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanı'nın Komisyona Katılmamasını Eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanı'nın Komisyona Katılmamasını Eleştirdi

Geniş Video İzle

TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler devam ederken, CHP milletvekilleri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in komisyona katılmamasını eleştirdi. CHP Isparta Hikmet Yalım Halıcı, bakanın öğretmenlerden ve eğitimden daha önemli meşguliyetleri olup olmadığını sordu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise bakanın tweet atarak kanun geçmiş gibi davrandığını belirtti.

05.07.2024 02:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM)- TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler devam ediyor. CHP milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in komisyona katılmamasını eleştirdi. CHP Isparta Hikmet Yalım Halıcı, "Bir eğitim bakanının, öğretmenlerden ve eğitimden daha önemli hangi meşguliyetleri olabilir" diye sordu.  CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise, "Sayın bakan bugüne kadar 29 tane tweet attı. Geçmeyen kanuna geçmiş gibi tweet, bu kadar gayri ciddi insanları bakan yapmamalısınız" dedi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeleri devam ediyor. Komisyon üyesi CHP'li milletvekilleri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in komisyona katılmamasını eleştirdi.

Komisyon üyesi CHP Isparta Hikmet Yalım Halıcı, norm kadro fazlası öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda atanmaları gerektiğini belirterek, "Mesela, şu anda bulunduğumuz Ankara'yı ele alırsak Kızılcahamam ilçesinde çalışan bir öğretmenin Haymana ilçesine atamasının yapılması durumunda ciddi mağduriyetler yaşanacaktır. Kızılcahamam'la, Haymana arası 150 kilometre. Düşünmenizi rica ediyorum. Bir öğretmen her sabah en az 2 saatlik yol gidecek. Bu mağduriyeti yaşayan bir eğitimciden ne kadar verimli çalışması beklenebilir" diye sordu.

Yalıcı: "Bakan Tekin, teklifin yanlış olduğunu biliyor gelmiyor"

Yalıcı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i de eleştirdiğini ifade ederek, "Burada eğitim ordusu öğretmenlerle ilgili teklifi görüşüyoruz ancak kendisi çok meşgul anlaşılan. Bir eğitim bakanının, öğretmenlerden ve eğitimden daha önemli hangi meşguliyetleri olabilir? Meclis'e de öğretmenlere saygısızlıktır. Atanmışlar karşısında milletin seçtiklerine ve gazi Meclis'e edilmiş bir hakarettir. Burada bulunan tüm milletvekillerimize ve komisyon başkanına da saygısızlıktır. Bakan Tekin, ya bu teklifin yanlış olduğunu biliyor ve bu yüzden gelmiyor. ya da teklifi bilmiyor çünkü ondan da habersiz hazırlanmış o yüzden gelmiyor" dedi.

Özçağdaş: "Bakan kanun geçmiş gibi bugüne kadar 29 tweet attı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Sayın bakan bugüne kadar 29 tane tweet attı. Geçmeyen kanuna geçmiş gibi tweet, belki burada tartışacağız belki burada sizi ikna edeceğiz ya da belki bir madde çıkaracağız. Bu kadar gayri ciddi insanları bakan yapmamalısınız.  1 milyon 154 bin öğretmenin kaderini etkileyecek olan bu kanunu şurada 5 dakika dinleyeyim demiyor, tweet atıyor" dedi.

AKP'li milletvekilleri bu sırada "Özçağdaş'a canlı yayın yapıyorsunuz diyerek eleştirdi. Özçağdaş 'Tabi yapacağız kamuoyu burada ne konuşuyor bilmeli. Bakan Meclis iradesini yok sayıyor, olmuş bitmiş gibi davranıyor" dedi.

Akay: "Mülakatla ilgili çok sayıda kurs açılmış"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Atatürk ilke ve inkilapları  yapılan düzenlemelerle Milli Eğitim'den adeta ayıklanıyor. Bakanlığın bütçesinden milyarlarca lira ne olduğu belli olmayan dernek ve vakıflara aktarılıyor, milletin vekillerine de bunun hesabı verilemiyor. İktidar 'mülakatı kaldıracağız' sözünü tutmadığı gibi mülakat konusunda yeni bir sektör yarattı. Mülakatla ilgili çok sayıda kurs açılmış. Bu kurslarda da öğretmen adaylarına mülakat dersi veriliyor. Bunun önüne geçilmezse oldukça olumsuz sonuçlar doğuracak" dedi.

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, Suat Özçağdaş, Yusuf Tekin, Isparta, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanı'nın Komisyona Katılmamasını Eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:12 İngiltere’de İşçi Partisi, Avam Kamarası’nda çoğunluğu kazanarak iktidar oldu İngiltere'de İşçi Partisi, Avam Kamarası'nda çoğunluğu kazanarak iktidar oldu
22:56 Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli’de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız
22:30 CHP lideri Özel’den, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iki MHP’li isme çağrı CHP lideri Özel'den, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iki MHP'li isme çağrı
21:59 Almanlar iyice çirkinleşti Merih’i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular
19:59 Muhalefetin TBMM’ye sunduğu asgari ücret ve yoksulluk ile ilgili önerileri, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi Muhalefetin TBMM'ye sunduğu asgari ücret ve yoksulluk ile ilgili önerileri, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
00:33 Havalimanında yürüyen merdiven durdu, vatandaşlar birbirinin üstüne düştü: 4 yaralı Havalimanında yürüyen merdiven durdu, vatandaşlar birbirinin üstüne düştü: 4 yaralı
23:57 İnsansız hava araçlarını, uçuş izni almadan uçuranlara 60 bin lira ceza İnsansız hava araçlarını, uçuş izni almadan uçuranlara 60 bin lira ceza
23:36 ABD ve İngiltere, Yemen’deki Husiler’i vurdu ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'i vurdu
23:01 1 kuruş bile kazanamayacaklar Beşiktaş, takımın yıldızını bedavaya gönderiyor 1 kuruş bile kazanamayacaklar! Beşiktaş, takımın yıldızını bedavaya gönderiyor
21:35 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu
21:34 TBMM’de tansiyon zirve yaptı Ağbaba’dan Gökçek’e: Baban hırsız mı, FETÖ’cü mü TBMM'de tansiyon zirve yaptı! Ağbaba'dan Gökçek'e: Baban hırsız mı, FETÖ'cü mü?
21:19 Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler
21:02 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’in ’gayrimenkul satışı’ iddialarına yanıt Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'in 'gayrimenkul satışı' iddialarına yanıt
20:07 Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi
19:06 Ev sahibi dairesi için öğrencilerden özel bir talepte bulundu İlanda çarpıcı Atatürk detayı Ev sahibi dairesi için öğrencilerden özel bir talepte bulundu! İlanda çarpıcı Atatürk detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 02:57:08. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanı'nın Komisyona Katılmamasını Eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement