CHP Mitinginde Taşkınlık: 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

19.03.2026 14:38
CHP mitinginde izinsiz yürüyüş yapan 35 kişiden 4'ü adliyeye sevk edilirken, 31 kişi serbest kaldı.

Cumhuriyet Halk Partisince (CHP) "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla 99'uncusu Saraçhane'de düzenlenen mitingin ardından izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polis bariyerini tekmeleyerek taşkınlık çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 35 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının yıl dönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenen mitingin ardından bir grubun taşkınlık çıkarması nedeniyle gözaltına alınan 35 kişinin işlemleri tamamlandı.

Gözaltındaki 31 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Dünkü mitingin ardından polis bariyerini tekmeleyen ve güvenlik güçlerine mukavemet gösteren grup, uyarıya rağmen eylemi sürdürmek istemiş, polis, yüzleri maskeli, bazılarının ellerinde Türk bayrağı bulunan gruptakilere taşkınlık çıkarmayı sürdürmeleri üzerine müdahale ederek 35 kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

