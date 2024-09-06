CHP Olağanüstü Kurultayı Başladı

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(ANKARA) - CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olduktan sonra yeni bir hedef koydu önüne, iktidar olmak. İktidar hedefinde olan aşamalardan bir tanesi de tüzüğünde beklenen değişiklikleri yapmak, programını güncellemek. Bugün tüzüğü değiştireceğiz programı da güncelleme çalışmasını başlatacağız." dedi.

CHP'nin tüzük değişikliklerinin ele alınacağı 20'nci Olağanüstü Kurultayı başladı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, kurultay hakkında ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin iktidar hedefindeki aşamalardan birini gerçekleştirdiğini belirten CHP Ankara İl Başkanı Erkol şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olduktan sonra yeni bir hedef koydu önüne, iktidar olmak. İktidar hedefinde olan aşamalardan bir tanesi de tüzüğünde beklenen değişiklikleri yapmak, programını güncellemek. Bugün tüzüğü değiştireceğiz programın da güncelleme çalışmasını başlatacağız. CHP'nin parti içi demokrasisini geliştirdiğini göreceğiz. Program tamamlandığında da CHP'nin Türkiye ittifakı yaklaşımını ete kemiğe büründürmek ve daha kucaklayıcı bir Cumhuriyet Halk Partisi yaratmak yolunda adımlar attığını göreceğiz. İktidar yolundaki önemli bir aşama."