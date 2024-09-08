Sosyalist Enternasyonal Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

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(ANKARA) - CHP'nin 20'nci Olağanüstü Tüzük Kurultayı'na katılmak üzere Ankara'ya gelen Sosyalist Enternasyonal Komitesi üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP'nin "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" başlıklı 20'nci Olağanüstü Tüzük Kurultayı 6-7-8 Eylül günlerinde Ankara ATO Congresium'da yapıldı. Sosyalist Enternasyonal Komitesi, tüzük kurultayına katılmak üzere CHP tarafından Ankara'ya davet edildi. Ankara'ya gelerek kurultaya katılan Sosyalist Enternasyonal Komitesi, bu sabah Anıtkabir'i ziyaret etti.