CHP\'nin Arnavutköy ve Ümraniye\'deki itirazı reddedildi

CHP'nin, Arnavutköy ve Ümraniye'de ilçe belediye başkanlığı seçimine ilişkin itirazı reddedildi.
İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP'nin, Ümraniye ve Arnavutköy'de belediye başkanlığı oy sayımı sonuçlarıyla ilgili yaptığı itirazı karara bağladı.
Kurul, her iki ilçede oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddetti.
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz köyü yakınlarında, Elma Pınarı mevkii, Karaçam alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti ve yangın büyümeden söndürüldü.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 8 yaşındaki Buğra Kaplan, okuldan çıktıktan sonra yakındaki sulama kanalına girdi. Köylüler tarafından sudan çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Tutuklanan şahıslar cezaevine gönderilirken, diğerleri hakkında adli işlemler başlatıldı.
Sakarya'nın Karapürçek, Serdivan, Kaynarca ve Geyve ilçelerinde yapılan yerel seçimlere ilişkin AK Parti ve CHP temsilcilerinin verdiği itiraz dilekçeleri ilçe seçim kurulları tarafından reddedildi.
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 10 dönümlük arazide 29 türden 4 bin 261 fidan dikilerek Trabzon Valiliği 100. Yıl Hatıra Ormanı oluşturuldu. Açılışta konuşan Vali Aziz Yıldırım, doğanın kıymetini bilmek gerektiğini vurguladı. Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz ise hatıra ormanının yapım aşaması hakkında bilgi verdi. Açılışta Yıldırım ve beraberindekiler fidanları toprakla buluşturdu ve çocuklara hediyeler dağıttı.
Hatay'ın Defne ilçesinde, Asi Nehri'nde hareketsiz duran bir kişi fark edildi. Olay yerine gelen ekipler, erkek şahsın cansız bedenini sudan çıkardı. Ceset, kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.
Çin Kalkınma Bankası, bu yıl tarım arazilerinin geliştirilmesi ve korunması ile arazi verimliliğine yönelik finansal desteğini artırdı. 2024'ün ilk çeyreğinde 2,59 milyar yuan tutarında tarım arazisi geliştirme amaçlı özel kredi veren banka, bir önceki yıla göre bu tutarı iki katından fazla artırdı. Banka, tahıl güvenliği ve tarım ürünlerinin istikrarlı tedariki için yüksek standartlı tarım arazisi geliştirme ve güncelleme çalışmalarına orta ve uzun vadeli finansal destek sağladı. Kırsal bölgelerde altyapı ve tarım sektöründe bilimsel ve teknolojik inovasyon gibi kilit alanlarda da kapsayıcı finansal desteğini güçlendireceğini açıkladı.
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, Gazze'de yaşanan duruma ilişkin basın toplantısı düzenleyerek, Gazze halkının acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyduğunu belirtti. Lockyear, Gazze'de bulunduğu sürede insani yardım çalışanları ve sivillerin yaşadığı zorluklara tanık olduğunu ifade etti. Ayrıca, Gazze'de sivillere, sağlık personeli ve tesislerine yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların son bulması gerektiğini vurguladı.
MÜSİAD Azerbaycan Şubesi, Haçmaz ilinde iftar programı düzenledi. Programa, Haçmaz Valisi, MÜSİAD yöneticileri, milletvekili, iş adamları, şehit aileleri, Ahıska Türkleri ve gaziler katıldı. Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
Türk Kızılay'ın 'Bu ramazan sensiz olmaz' sloganıyla Kahramanmaraş'ta düzenlediği etkinlikte ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Kızılay Kahramanmaraş 1915 Çanakkale Aşevi'nde afetzedeler için iftar yemeği hazırladı. Yemeklerin hazırlanmasında Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz da yer aldı. Yalçınkaya, Türk Kızılay'ın büyük bir hizmet verdiğini belirterek, Kızılay'a destek çağrısında bulundu. Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz ise Türkiye genelinde 42 aşevi ile hizmet verdiklerini ve ramazan boyunca 4 milyon kişilik iftar hedeflediklerini söyledi.
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