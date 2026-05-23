Sarıyer'de "Mutlak Butlan" Protestosu: Özgür Çelik'in Yanındayız, Özgür Özel ile Omuz Omuza Yürümeye Devam Edeceğiz... Tereddüt Yok, Geri Adım Yok

23.05.2026 21:06  Güncelleme: 22:09
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın 'mutlak butlan' kararıyla iptal edilmesine tepki olarak Sarıyer'de düzenlenen yürüyüşte, 'Hükümet istifa' ve 'Özgür CHP, özgür Türkiye' sloganları atıldı. CHP ilçe başkanları, kararı 'sivil darbe' olarak nitelendirdi.

Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) CHP Kurultayı'nın "mutlak butlan" kararıyla iptal edilmesine karşı Sarıyer'de bir yürüyüş düzenlendi. "Hükümet istifa", "Özgür CHP, özgür Türkiye" sloganı atılan eylemde yapılan açıklamada "İstanbul'un 3 kez seçilmiş iradesi olan İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik'in sonuna kadar yanındayız. Türkiye'mizin aydınlık geleceği için verdiğimiz bu onurlu mücadelede, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile omuz omuza, aynı kararlılık ve cesaretle yürümeye devam edeceğiz. Bir kez daha haykırıyoruz: Tereddüt yok, geri adım yok! Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!" denildi.

Cumhuriyet Halk Partisinin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararı akşam saatlerinde Sarıyer İlköğretim Okulu önünden Sarıyer Cumhuriyet Meydanı'na doğru gerçekleştirilen bir yürüyüşle protesto edildi. İstanbul'un değişik semtlerinde gerçekleştirilen eylemlerde olduğu gibi bu yürüyüşte de "Hükümet istifa", "Özgür CHP, özgür Türkiye", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.

CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal, CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Cenk Bleda Haşhaş, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Mehmet Arslan'ın da katıldığı eylem sırasında yapılan ortak açıklamayı CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat okudu. CHP İstanbul ilçe başkanları adına yapılan ortak açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'un seçilmiş 39 İlçe Başkanı olarak, iktidar yürüyüşümüze yargı eliyle darbe vurmaya çalışan anlayışa ve onların işbirlikçilerine karşı tek ses, tek yürek olarak durduğumuzu ilan ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi; bu topraklarda kökleri Kuvayı Milliye ruhuna dayanan başlı başına bir bağımsızlık iradesidir. Temelleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından savaş meydanlarında atılan bu köklü gelenek, dün emperyalist işgale boyun eğmediği gibi bugün de halkın iradesini gasp etmeye çalışan hiçbir vesayet odağına teslim olmayacaktır."

"PARTİMİZE YÖNELİK ENGELLEME VE MÜDAHALE; ÜLKEMİZİN DEMOKRATİK GELECEĞİNE VE MİLLET İRADESİNE KARŞI YAPILMIŞ SİVİL DARBEDİR"

Partimiz; yoksul halkın, adalet arayan emekçilerin, geleceği çalınan gençlerin ve insanca bir yaşam mücadelesi veren emeklilerin yegane umududur. Halkımızın güçlü desteğiyle son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, iktidar yürüyüşünü büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir. Tam da bu nedenle, halkın umudu haline gelen partimize yönelik her türlü engelleme ve müdahale; üllkemizin demokratik geleceğine ve millet iradesine karşı yapılmış sivil bir darbe niteliğindedir.

"TARİHİN DOĞRU TARAFINDA, ADALETİN SAFINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik 19 Mart süreciyle birlikte tırmandırılan hukuksuzluklar asla bir tesadüf değildir. Yargının siyasal bir sopa haline getirilmesi, halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızın tehdit edilmesi ve muhalefete karşı bir düşman hukuku uygulanması; demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımıza yönelik açık bir gözdağıdır. Ancak bilinmelidir ki; tarih yeniden yazılırken bizler yine tarihin doğru tarafında, adaletin safındayız.

"ÖZGÜR ÇELİK'İN SONUNA KADAR YANINDAYIZ, SAYIN ÖZGÜR ÖZEL İLE OMUZ OMUZA, KARARLILIK VE CESARETLE YÜRÜMİYİ DEVAM EDECEĞİZ"

Bizler, gücünü ve meşruiyetini saraylardan ya da kapalı kapılar ardındaki karanlık hesaplardan değil; üyelerimizin özgür iradesinden ve delegelerimizin onurlu tercihinden alanlar olarak bir kez daha ilan ediyoruz:  İstanbul'un 3 kez seçilmiş iradesi olan İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik'in sonuna kadar yanındayız. Türkiye'mizin aydınlık geleceği için verdiğimiz bu onurlu mücadelede, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile omuz omuza, aynı kararlılık ve cesaretle yürümeye devam edeceğiz. Bir kez daha haykırıyoruz: Tereddüt yok, geri adım yok! Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"

Kaynak: ANKA

