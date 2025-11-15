CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Kilis'te - Son Dakika
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Kilis'te

15.11.2025 15:21
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebiyle düzenlenen mitingin 70'incisi Kilis'te gerçekleşecek. CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertürk, iktidarın CHP ile ilgili sorunlarına dikkati çekerek Kilis'in sorunlarını gündeme getirdiklerini belirtti.

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(KİLİS)- CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi yarın Kilis'te yapılacak. CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ali Abbas Ertürk, miting hazırlıklarına ilişkin "Maalesef ülkenin bu kadar sorunu varken, bu kadar çözülmesi beklenen sorunları varken iktidarın tek sorunu CHP. İktidarın tek sorunu Ekrem İmamoğlu, iktidarın tek sorunu CHP'nin nasıl alt ederiz diye uğraşıyor. Cumhurbaşkanı biraz dönsün, Sarayı'ndan kafasını uzatsın Kilis'e baksın, Kilis'te yaşanan sorunlara baksın, ülkede yaşanan sorunlara baksın. Biz Kilis'in sorunlarını da dile getirmek istiyoruz. Yarın bu meydanda çok ciddi bir kalabalık olacağını, Kilis halkının ilgisinden hissedebiliyoruz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebini yinelemek amacıyla düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 70'incisinin adresi yarın Kilis olacak. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak miting öncesi alanda ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertürk, şunları söyledi:

"Dört gündür Kilis'teyiz. Gaziantep'teyiz. Bölge illerde çalışmalar yapıyoruz. Genel Başkanımızın miting hazırlıklarını yapıyoruz. Kilis'te vatandaşlarımızla, esnafımızla, esnafımızla bir araya geldik. Zeytin üreticileriyle bir araya geldik. baktığımız zaman Kilis'te aslında ülkenin tüm illeri gibi nereye elinizi atsanız bir sorun, dert, sıkıntı karşımıza çıkıyor. Kilis'te zeytin üreticileri çok dertli. O yüzden sorunlarını anlatmak için Genel Başkanımızı bekliyor. Esnafları bugün dolaşmak dolaşmaya devam edeceğiz. Esnaflarımız büyük bir sıkıntı içerisinde. Kilis'in bir sınır şehir olmasından kaynaklı yaşanan sıkıntılar had safhada. Bu sorunları hem dinliyoruz, raporluyoruz hem de Genel Başkanımızın mitingine davet ediyoruz. İktidarı da bu sorunları çözmeye davet ediyoruz.

"İktidarın tek sorunu CHP, Ekrem İmamoğlu"

Maalesef ülkenin bu kadar sorunu varken, bu kadar çözülmesi beklenen sorunları varken iktidarın tek sorunu CHP. İktidarın tek sorunu Ekrem İmamoğlu, iktidarın tek sorunu CHP'nin nasıl alt ederiz diye uğraşıyor. Cumhurbaşkanı biraz dönsün, Sarayı'ndan kafasını uzatsın Kilis'e baksın, Kilis'te yaşanan sorunlara baksın, ülkede yaşanan sorunlara baksın. Biz Kilis'in sorunlarını da dile getirmek istiyoruz. Yarın bu meydanda çok ciddi bir kalabalık olacağını, Kilis halkının ilgisinden hissedebiliyoruz. Dolaştığımız esnaflarda, gittiğimiz her yerde insanlar büyük bir coşkuyla Genel Başkanınımız Özgür Özel'i bekliyorlar. Yarın bu meydanın tıka basa dolacağını, dolup taşacağını ve Genel Başkanımız Özgür Özel'i en yoğun, en coşkulu şekilde bağrına basacaklarına inanıyoruz. Yarın bu da zaten ortaya çıkmış olacak. Bu vesileyle tüm Kilis halkını Genel Başkan'ınımızın mitingine davet ediyorum."

Daha sonra Ali Abbas Ertürk, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve İl Başkanı Umut Mehmet Sapan ile birlikte esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi ve yarınki mitinge davet etti.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.