CHP PM toplantısında yeni yol haritası belirlendi

27.04.2026 21:59
CHP, belediyelere yönelik operasyonların ardından yeni yol haritasını belirlemek için PM toplantısı düzenledi. Toplantıda dört yönetmelik maddesi ve tüzük değişiklikleri kabul edildi, 33 af talebinden 32'si onaylandı.

CHP, belediyelere yönelik operasyonların ardından yeni yol haritasını belirlemek üzere düzenlediği toplantı dizisine bugün PM ile devam etti. Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlık ettiği toplantı yedi saat sürdü. Toplantıda dört yönetmelik maddesi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bildirimi üzerine tüzükteki beş madde için yapılacak değişiklikler kabul edildi. Ayrıca 33 af talebinden 32'si kabul edildi.

Kurmaylar, ortak gündemin partinin tüm kademeleriyle sahaya inmek olduğunu belirtti. Saha çalışmaları güvenlik, ekonomi, sosyal devlet ile adalet ve demokrasi başlıkları altında yürütülecek. Hukuk ekibinin genişletilmesi konusunda fikir birliği sağlanırken, ara seçim gündemde tutulmaya devam edecek. Yarınki grup toplantısına grevdeki beş işçi grubu katılacak.

