CHP Rozet Töreni ve Kılıçdaroğlu Açıklamaları

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin CHP'ye katılan yeni üyelerin rozetlerini taktı. Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Evrensel Aşura Matem Merasimi'ne katılmamasına ilişkin olarak, "Sayın Başkanımız hassasiyete saygı duyarak gece aradı, 'Bir acıyı paylaşmak için geleceğiz. Çok siyasallaştırdılar bunu iptal edelim' dedi. Ama bu sefer televizyonlarda niye geldi ayrı bir tartışma niye vazgeçti ayrı bir tartışma" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı'nda CHP'ye katılan yeni üyelere rozetlerini taktı. Rozet takma töreni öncesi açıklamalarda bulunan Tekin, Garip Dede Cemevi'nde yaşanan olaylarla ilgili olarak "Biz toplumumuzun kutsal değerlerine çok önem veririz. Sadece kendi kutsal değerlerimize değil, farklı inançlara mensup olan bütün kutsallara bizim kutsallarımızı sayarız" dedi.

Tekin şunları söyledi:

"ÖNCE TALEP ÜZERİNE EVET DEDİLER"

"Sayın Genel Başkanımız Hz. Hüseyin'i anma merasimine gelecekti. Buraya yıllardır biz gideriz. Kerbela'da yaşanan acıların paylaşıldığı, gözyaşların döküldüğü bir toplantıdır. İnsanlar sivil girer ve sivil çıkar. Siyasetçi, kendisini oradan var etmez. Siz bir acıyı, bir matemi görmek için geliyorsunuz. Onunla ortaklaşmak için geliyorsunuz. Oraya giren herkes Hüseyin diye girer, Hüseyin diye çıkar. Sayın Genel Başkanım, her zaman olduğu gibi hassasiyeti olan bir insan, önce talep üzerine evet dediler."

Bir matem programı öyle bir duruma geldi ki, saatlerce sosyal medyada yetmedi, bu çamur televizyonlarda tartışma konusu haline geldi. Sayın Genel Başkanım, Sayın Başkanımızın hassasiyetine saygı duyarak dedi ki, gece aradı, 'Bir acıyı paylaşmak için geleceğiz. Çok siyasallaştırdılar bunu iptal edelim' dedi. Ama bu sefer televizyonlarda niye geldi ayrı bir tartışma niye vazgeçti ayrı bir tartışma? Allah'tan başka hiç kimseden korkmayız. Bir kere öncelikle onu herkes bilsin."

Tekin, partiye yeni katılımlara ilişkin olarak, şunları söyledi:

"ARINACAĞIZ KARDEŞİM"

"Arınacağız kardeşim, buradan Çin'e, Fizan'a kadar geleceğiz kardeşim. Bu Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptı kardeşim? Bir laf söyledi. Arınma dedi kardeşim herkesin kimyası bozuldu. ya parti yöneticilerinin, ailelerinin hepsi gözaltına alındı, hiçbir şey olmamış gibi davranılıyor. Dönüyor yine Kılıçdaroğlu'na sardırıp duruyorlar. Niye? ya sen nereden çıkardın bu arınmayı? Ne güzel tezgahı kurmuştuk. Tezgahımızı niye bozdun diye nefret ediyorlar. Kılıçdaroğlu'yla Edirne'den Ardahan'a kadar el ele dolaşacağız."

"İCRA YOLUYLA HİÇBİRŞEY YAPMAYACAĞIZ"

Buramıza kadar geldi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü hoşgörüsüne rağmen şu andaki Manisa Milletvekili, partinin arabasıyla gezsin. Ama aynı adamlar en kutsal bir mekanda Kılıçdaroğlu'nun önüne su koymadılar. Ey Alevi kardeşlerim o su bile birçok şeyi özetlemişti aslında. Su ya. Bu Kılıçdaroğlu olmasına gerek yok ya."