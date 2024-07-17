CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Tanju Özcan'ın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Tanju Özcan'ın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Tanju Özcan\'ın Yüksek Disiplin Kurulu\'na sevk edildiğini açıkladı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. Yücel, Tanju Özcan'ın 'kınama' cezası ile cezalandırılacağını belirtti.

17.07.2024 20:54
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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, " Tanju Özcan'ın MYK'nın oy birliği ile almış olduğu kararla; tüzüğümüzün 68/3-C maddesi uyarınca 'kınama' cezası ile cezalandırılmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiştir "dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı. Yücel, 2 gün önce Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz'in Devlet Bahçeli'nin elini öptüğünü hatırlatarak, "Bu yakışıksız hareketi üzerinde kamuflajıyla yapması toplumu rahatsız etti. İnsan 'Neden?' sorusunu sormaktan kendini alamıyor. Bazı meslekler vardır ki, kafanıza göre hareket edemezsiniz. O üniforma bize, bu vatan için can vermiş evlatlarımızı hatırlatıyor. Bu şekilde görmek istemezdik. Büyük bir talihsizlikti. Herkesin siyasi görüşü olabilir, herkes bir siyasi partiye, lidere sempati duyabilir, gönül verebilir; Bunu anlarız, bu hiçbirimizi ilgilendirmez ama devletin silahlı gücünü temsil eden, devletin üniformasını giyen bir kişi, bir siyasi parti liderinin elini öpüyorsa, bu durum en basitinden, onun bu makamın ağırlığını, önemini, ciddiyetini kavrayamadığı gösterir. Nasıl ki Yargıtay Başkanı, Erdoğan'la çay topladığında bunu doğru bulmadıysak, 'asker, polis, bürokratlar, bunlar iktidarın değil devletin görevlileridir' dediysek bugün de aynı noktadayız. Polis de devletin polisidir ama o Devlet'in değil" dedi.

'TANJU ÖZCAN'IN YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NA SEVKİNE KARAR VERİLMİŞTİR'

Gazeteci tarafından CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların sorulması üzerine Yücel, "Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan'ın geçtiğimiz hafta önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyadan yaptığı, eleştiri sınırlarını aşan paylaşım konusunda bir açıklama yapmıştık. Kullanılan ifadelerin doğru olmadığını, yakışıksız olduğunu ifade etmiştik. Bu durumun partimizin yetkili kurumlarında değerlendirilecek ve bu konuda bir karar verileceğini ifade etmiştik. Bugün MYK toplantımızın gündem maddelerinden biri de buydu. Tanju Özcan'ın MYK'nın oy birliği ile almış olduğu kararla; tüzüğümüzün 68/3-C maddesi uyarınca 'kınama' cezası ile cezalandırılmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiştir" cevabını verdi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Tanju Özcan'ın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı - Son Dakika
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