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CHP ve Ekonomi Gündemi

Özgür Özel ve Ömer Bolat önemli toplantılara katılacak, tarımsal girdi verileri açıklanacak.

21.01.2025 00:16
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6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenecek CHP TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2024 dönemi tarımsal girdi fiyat endeksi verileri ile Aralık 2024 dönemi konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 ve 6 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye- İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı düzenlenecek.

(Ankara)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin ederek göreve başlamasının yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Washington)

3- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

4- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek.

(İstanbul/18.30)

2- Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecekleri müsabaka öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, siyah-beyazlı ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/16.30/17.00)

3- UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'nun teknik direktörü Ernesto Valverde ile bir oyuncusu, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek, konuk ekip son antrenmanını burada yapacak.

(İstanbul/20.30)

4- BKT Avrupa Kupası'nın 16. haftasında Türk Telekom, Romanya'nın U-BT takımına konuk olacak.

(Cluj-Napoca/20.00)

5- Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü maçında Galatasaray, Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftası, Adasokağı- Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Adana/16.00)

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Kaynak: AA

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