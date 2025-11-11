CHP'ye Yönelik İddianame: Sandık Verileri Usulsüz Sızdırıldı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik hazırlanan iddianamede, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından CHP'ye verilen "sandık verisinin CHP'nin tüzel kişiliğinin sorumlu olduğu, 11 milyonun üzerindeki sandık verisinin usulsüz sızdırıldığı ve üçüncü kişilere aktarıldığı" ileri sürülerek, gereğinin takdiri için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulduğu kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin kapatılması yönünde herhangi bir bildirimde bulunulmadığını bildirdi.

İBB hakkında hazırlanan iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan bildirime ilişkin bölümde şu ifadeler yer aldı:

"Soruşturma kapsamında temin edilen Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi USOM raporu uyarınca 11.360.412 vatandaşın sandık verilerinin usulsüz temin edildiği ve sızdırıldığının tespit edildiği, 2820 sayılı Kanun uyarınca anılan 'özel nitelikli kişisel verilerin' siyasi partilerin tüzel kişilik olarak veri sorumlusu olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu'nun 24/10/2025 tarihli yazısı ile 21/9/2023 tarihli ve 2023/1423 sayılı Kararı ile; güncel yurt içi ve yurt dısı seçmen kütüklerinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinin talebi ile ilgili parti Genel Merkezine gönderildiği anlaşılmıştır.

Bu verilerin temin edildiği yerin, 'Etkin Pişmanlık' hükümlerinden faydalanan örgüt üyesi şüpheli Erol Naim Özgüner alınan ifadesindende görüleceği üzere (Hatırladığım kadarıyla 2023 yılının eylül veya ekim ayı gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde Bilgi İşlem Sorumlusu olarak çalısan Orhan Erdoğan'dan son seçmen verisini vermesini talep ettim. Tam nasıl olduğunu hatırlamamakla beraber ya WhatsApp'dan .rar dosyası içerisinde ya da bana tanımlayıp göndermis oldugu linkten bu verileri bana verdi.)

Cumhuriyet Halk Partisi Tüzel kişiliği olduğu tespit edilmiş olup (veri sorumlusu KVKK'da tüzel kişilik olarak belirtilmiştir.) YSK'dan temin edilen veriler Cumhuriyet Halk Partisi sorumlusu tarafından 3. kişilere sızdırılmıştır. Verileri temin eden şüpheli Naim Erol Özgüner'in bu verileri şüpheliler İsmet Korkmaz ve Sezgin Paydaş'a göndererek başkaca kişisel verilerin işlenmesini sağlamış ve bunların 2024 yerel seçimlerde bir çok kişi tarafından kullanıldığı ifadeler ile sabittir. Sandık verileri ile diğer kişisel veriler eşleştirildikten sonra şüpheliler İsmet Korkmaz ve Sezgin Paydaş son halini şüpheli Iraz Bıyık'a göndermişlerdir. Şüpheli Mehmet Çağlar Kuru tarafından da 08.11.2023 tarihinde ÇEKINO isimli firma çalışanı Hüsnü Can Şen'e gönderildiği ifadeler ve USOM raporuyla tespit edilmiştir.

Seçim sandık verilerinin Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğinden usulsüz yayıldığı anlaşıldığından Anayasa 68–69.

maddeleri ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nu kapsamında gereğinin taktiri için Yargıtay Cumhuriyet

Başsavcılığına gönderilecektir."

"CHP'nin kapatılması yönünde herhangi bir bildirimde bulunmadık"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması yönünde herhangi bir bildirimde bulunulmadığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, iddianamede de belirtildiği gibi bildirimlerin Siyasi Partiler Kanunu gereği yapıldığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan bildirimin ihbar niteliğinde olduğu kaydedildi.