CHP Yüksek Disiplin Kurulu, YENİ Parti'ye geçen 9 milletvekilinin dosyasını kapattı - Son Dakika
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu, YENİ Parti'ye geçen 9 milletvekilinin dosyasını kapattı

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CHP Yüksek Disiplin Kurulu, YENİ Parti\'ye geçen 9 milletvekilinin dosyasını kapattı
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin dosyasını, milletvekillerinin YENİ Parti'ye katılması nedeniyle işlemden kaldırdı. Kurul, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ise kesin çıkarma cezası verdi.

(ANKARA) - CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaları, milletvekillerinin YENİ Parti'ye katılması nedeniyle işlemden kaldırdı. Kurul, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ise kesin çıkarma cezası verdi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, (YDK) bugün yaptığı olağan toplantıda disiplin dosyalarını görüştü. Kurul, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun 10 Haziran, 17 Haziran, 23 Haziran, 30 Haziran, 10 Temmuz ve 16 Temmuz 2026 tarihli toplantılarında tedbirli olarak disiplin soruşturmasına sevk edilen ve soruşturma devam ederken başka bir siyasi partiye katılarak bu partide görev veya yöneticilik üstlenen kişiler hakkındaki dosyaları ele aldı.

Dosyalar arasında, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'nin kuruluşunda yer alan milletvekilleri Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un dosyaları da yer aldı.

Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, tedbir nedeniyle kişilerin resmi anlamda istifa işlemi gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığı, ancak başka bir siyasi partiye geçerek parti üyeliğinden ayrılma iradelerini fiilen ortaya koyduklarının kabul edildiği belirtildi. Bu kapsamda, söz konusu kişiler hakkındaki disiplin soruşturmalarının CHP Tüzüğü'nün 71/15. maddesi uyarınca durdurulmasına ve dosyaların işlemden kaldırılmasına karar verildi.

Yüksek Disiplin Kurulu ayrıca Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında yürütülen disiplin soruşturmasını da karara bağladı. Kurul, Tuncer hakkında CHP Tüzüğü'nün 68/1-b maddesi uyarınca kesin çıkarma cezası verilmesine karar verdi.

Kaynak: ANKA
Ahmet Serkan TuncerYeni PartiPartilerPolitikaGüncelSon Dakika

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