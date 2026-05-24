CHP Yürüyüşüne Soruşturma

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel liderliğinde CHP Genel Merkezi'nden TBMM'ye yapılan yürüyüş sırasında yaşananlara ilişkin olarak "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet", "görevli memura direnme" ve "kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.05.26 tarihinde CHP Genel Merkezinde başlayıp devam olaylara ilişkin olarak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan taşkınlık çıkaranlar hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet, kolluk güçlerine yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunan kişiler hakkında TCK 265. maddesi kapsamında 'görevli memura direnme', parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araba süren ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet veren, görüntüleri de sosyal medyaya yansıyan eylem nedeniyle TCK 86. maddesi kapsamında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılmıştır."