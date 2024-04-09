Cibuti'de Geminin Batması Sonucu 38 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cibuti'de Geminin Batması Sonucu 38 Kişi Hayatını Kaybetti

Cibuti'de bir geminin henüz belirlenemeyen nedenle battığı ve 38 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Kurtarılan 22 kişiye ise yerel yetkililer tarafından müdahale ediliyor.

09.04.2024 14:15  Güncelleme: 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cibuti'de geminin batması sonucu 38 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cibuti'de bir geminin henüz belirlenemeyen nedenle battığı belirtildi.

Paylaşımda, geminin batması sonucu 38 kişinin öldüğü, 6 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Kurtarılan 22 kişiye ise yerel yetkililer tarafından müdahalenin sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA

Cibuti, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cibuti'de Geminin Batması Sonucu 38 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:49 Yeniden Refah Partisi’nden hükümete “İsrail“ çağrısı: Kürecik’i kapatın Yeniden Refah Partisi'nden hükümete "İsrail" çağrısı: Kürecik'i kapatın
14:25 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı
12:40 İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın
12:32 Abdullah Zeydan’a mazbata verilmesi Bahçeli’yi küplere bindirdi Abdullah Zeydan'a mazbata verilmesi Bahçeli'yi küplere bindirdi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu
14:57 Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı
14:09 Metroda iğrenç olay Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı Metroda iğrenç olay! Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı
13:07 Survivor’dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı Survivor'dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı
13:00 Hatalı U dönüşü yapan araca, motosikletiyle çarpan 22 yaşındaki Semanur 22 gün sonra hayatını kaybetti Hatalı U dönüşü yapan araca, motosikletiyle çarpan 22 yaşındaki Semanur 22 gün sonra hayatını kaybetti
12:35 Mezarlıkta sahte hocalara karşı denetim yapıldı, duayı yanlış okuyanlar dışarı çıkartıldı Mezarlıkta sahte hocalara karşı denetim yapıldı, duayı yanlış okuyanlar dışarı çıkartıldı
12:21 4 yaşındaki Bilge, babasının kullandığı traktörün altında kalarak can verdi 4 yaşındaki Bilge, babasının kullandığı traktörün altında kalarak can verdi
12:16 Real Madrid, Manchester City maçında stadyumun üstünü kapatacak Real Madrid, Manchester City maçında stadyumun üstünü kapatacak
11:58 İstanbul’da bayram tatili nedeniyle hava kirliliği azaldı, 3 şehir tek fotoğrafta gözüktü İstanbul'da bayram tatili nedeniyle hava kirliliği azaldı, 3 şehir tek fotoğrafta gözüktü
11:00 Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 15:31:59. #1.13#
SON DAKİKA: Cibuti'de Geminin Batması Sonucu 38 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement