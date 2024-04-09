Cibuti'de geminin batması sonucu 38 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cibuti'de bir geminin henüz belirlenemeyen nedenle battığı belirtildi.
Paylaşımda, geminin batması sonucu 38 kişinin öldüğü, 6 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.
Kurtarılan 22 kişiye ise yerel yetkililer tarafından müdahalenin sürdüğü aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Cibuti'de Geminin Batması Sonucu 38 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Erenhot sınır limanından 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla toplam 802 Çin-Avrupa yük treni geçti. Gidiş yönlü trenlerde yüzde 0,5 artış kaydedilirken, limana gelen trenlerin sayısı yüzde 16,8 artarak 376'ya ulaştı. Erenhot Limanı, Çin menşeli malların Moğolistan, Rusya ve Avrupa'ya ihracatı için önemli bir kara limanıdır.
Adana'da bir iş insanı tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 100 tekerlekli sandalye bağışlandı. Bağış töreninde hastane başhekimi tarafından iş insanına plaket takdim edildi. Hastane yönetimi, yapılan bağışlarla desteklenmenin ve bağışçılara minnet duymanın altını çizdi. Bağışlanan tekerlekli sandalyeler hastanenin ihtiyaç duyulan bölgelerine yerleştirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?