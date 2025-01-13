Cidde'de 2025 Hac Kongresi ve Fuarı Başladı

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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından düzenlenen 2025 Hac Kongresi ve Fuarı, Cidde kentinde başladı.

Resmi Kongre sitesinin X sayfasından fuarın açılışı canlı yayında verildi.

Kongrenin açılış konuşmasını Kral Selman bin Abdulaziz adına Mekke Bölgesi Emiri Vekili Emir Suud bin Meşal bin Abdulaziz yaptı.

Suudi Emir Abdulaziz, ilk gelişlerinden ayrıldıkları ana dek ülkesinin tüm hacılara büyük ilgi gösterdiğini vurguladı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından 4'üncüsü düzenlenen fuarın 16 Ocak'a dek süreceği dile getirildi.

Fuarda 100'den fazla ülkeden gelenlerin yanı sıra 280 katılımcı ve 120 konuşmacıyla 75 ayrı oturumda hacca dair çeşitli konular tartışılacak.