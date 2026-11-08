Cidde'de 2026 Hac Konferansı ve Fuarı açıldı, kontenjan sözleşmeleri yarın başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cidde'de 2026 Hac Konferansı ve Fuarı açıldı, kontenjan sözleşmeleri yarın başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cidde\'de 2026 Hac Konferansı ve Fuarı açıldı, kontenjan sözleşmeleri yarın başlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

2026 Hac Konferansı ve Fuarı, Cidde'de ziyaretçilere açıldı. HURSAD Başkanı Diyaeddin Şahin, hac kontenjanı sözleşmelerinin yarından itibaren başlayacağını belirtti; etkinliğin 11 Kasım'a kadar ziyaretçi ağırlaması planlanıyor.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca düzenlenen "2026 Hac Konferansı ve Fuarı", Cidde kentinde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Jeddah Superdome'da yapılan etkinliğin açılışına Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin ile çok sayıda kurum, kuruluş ve firma temsilcisi katıldı.

Şahin, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin dünyanın en prestijli sayılabilecek, geniş katılımlı hac konferansı ve fuarı olduğunu söyledi.

Etkinliğe İslam ülkelerinden temsilciler, hac organizasyonu yetkilileri, Diyanet İşleri Başkanlığı ve muadili kurumlar ile kamu kurumları, oteller, hac döneminde özellikle saha hizmeti veren hac şirketlerinin katılımcı olarak yer aldığını anlattı.

Organizasyon kapsamında Hac ve Umre Bakanlığının ülkeler ve kuruluşlarla sözleşmeler yaptığını belirten Şahin, "Hac kontenjanıyla ilgili sözleşmelerin yarından itibaren başladığını söyleyebiliriz. Yani burası sadece hac fuarından ibaret değil. Aynı zamanda hac organizasyonunun geleceğinin, niteliğinin tartışıldığı, yeni uygulama ve fikirlerin ortaya atıldığı çok güçlü, sağlıklı ve güzel bir organizasyondan bahsediyoruz." diye konuştu.

Şahin, organizasyona Türkiye'den Diyanet İşleri Başkanlığının yanı sıra seyahat acentelerini temsilen üst düzey katılım sağlandığını, İslam ülkelerinden temsilcilerle de konferans ve sözleşme süreçlerinin yürütüldüğünü dile getirdi.

Etkinlik kapsamında verimli görüşme ve toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, organizasyonun başarılı geçeceğine inandığını ifade etti.

2026 Hac Konferansı ve Fuarı'nın 11 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlaması planlanıyor.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanTurizmGüncelHacSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül Zamda 31 bin lira sürprizi Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül! Zamda 31 bin lira sürprizi!
Osimhen’in geri dönüş tarihi belli oldu Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu
Beşiktaş’tan yılın sürprizi: Anderson Talisca Beşiktaş'tan yılın sürprizi: Anderson Talisca
Türkiye ve Irak’tan “PKK“ hamlesi Ortak komite faaliyete geçiyor Türkiye ve Irak'tan "PKK" hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor
Almanya’da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı Almanya'da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı
Burak Yılmaz, 5-0’lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü Burak Yılmaz, 5-0'lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü
22:50
Dolmabahçe’de Vlahovic’in gecesi Beşiktaş, Gençlerbirliği engelini aştı
Dolmabahçe'de Vlahovic'in gecesi! Beşiktaş, Gençlerbirliği engelini aştı
22:24
Aydın’da mantar yiyen 3 kişiden 2’si yoğun bakıma kaldırıldı
Aydın'da mantar yiyen 3 kişiden 2'si yoğun bakıma kaldırıldı
21:43
İrfan Saraloğlu, Amedspor galibiyetinin ardından soluğu orada aldı
İrfan Saraloğlu, Amedspor galibiyetinin ardından soluğu orada aldı
21:19
“Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis’i basabilir“ iddiası
"Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis'i basabilir" iddiası
20:37
U19 maçını tek başına takip eden Aziz Yıldırım’ın yorgun görüntüsü dikkat çekti
U19 maçını tek başına takip eden Aziz Yıldırım'ın yorgun görüntüsü dikkat çekti
19:19
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız’dan zehir zemberek açıklama
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 22:59:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Cidde'de 2026 Hac Konferansı ve Fuarı açıldı, kontenjan sözleşmeleri yarın başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android