Cidde\'de 2026 Hac Konferansı ve Fuarı açıldı, kontenjan sözleşmeleri yarın başlıyor

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca düzenlenen "2026 Hac Konferansı ve Fuarı", Cidde kentinde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Jeddah Superdome'da yapılan etkinliğin açılışına Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin ile çok sayıda kurum, kuruluş ve firma temsilcisi katıldı.

Şahin, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin dünyanın en prestijli sayılabilecek, geniş katılımlı hac konferansı ve fuarı olduğunu söyledi.

Etkinliğe İslam ülkelerinden temsilciler, hac organizasyonu yetkilileri, Diyanet İşleri Başkanlığı ve muadili kurumlar ile kamu kurumları, oteller, hac döneminde özellikle saha hizmeti veren hac şirketlerinin katılımcı olarak yer aldığını anlattı.

Organizasyon kapsamında Hac ve Umre Bakanlığının ülkeler ve kuruluşlarla sözleşmeler yaptığını belirten Şahin, "Hac kontenjanıyla ilgili sözleşmelerin yarından itibaren başladığını söyleyebiliriz. Yani burası sadece hac fuarından ibaret değil. Aynı zamanda hac organizasyonunun geleceğinin, niteliğinin tartışıldığı, yeni uygulama ve fikirlerin ortaya atıldığı çok güçlü, sağlıklı ve güzel bir organizasyondan bahsediyoruz." diye konuştu.

Şahin, organizasyona Türkiye'den Diyanet İşleri Başkanlığının yanı sıra seyahat acentelerini temsilen üst düzey katılım sağlandığını, İslam ülkelerinden temsilcilerle de konferans ve sözleşme süreçlerinin yürütüldüğünü dile getirdi.

Etkinlik kapsamında verimli görüşme ve toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, organizasyonun başarılı geçeceğine inandığını ifade etti.

2026 Hac Konferansı ve Fuarı'nın 11 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlaması planlanıyor.