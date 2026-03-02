Cide\'de Heyelan Kapanan Yol Açıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
Çukurçal, Gökçeler, Karakadı, Olucak köyü grup yolunun Malyas kanyonu mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.
Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine bağlı ekipler, heyelanın yaşandığı bölgede çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.
