Cide'de Kuğulara İlgi

Kastamonu'nun Cide ilçesini bir süredir mesken tutan kuğular ilçe halkının ilgi odağı oldu. Cide Limanı'nda görünen kuğuların yanına giden çocuklar, ekmek ve simitle kuğuları besledi.
Haber-Kamera: Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu),
