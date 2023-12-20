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Cide'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Cide'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 265 gram esrar ve suç geliri olduğu düşünülen bir miktar para ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.K, Y.E.T. ve E.Ç isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Cide\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı
20.12.2023 - 11:13,  Güncelleme: 11:14
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu çerçevede Cide ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 265 gram esrar ve suçtan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Araçta bulunan M.K, Y.E.T. ve E.Ç, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cide'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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