Bakan Çiftçi’den özel güvenlik görevlilerine teşekkür

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası heyetiyle bir araya geldi.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı ve beraberindeki heyeti Bakanlık'ta kabul ettiğini belirtti.

Görüşmede, kamu güvenliğinin tamamlayıcı ve ayrılmaz unsuru olan özel güvenlik hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını bildiren Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile koordinasyon içerisinde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, vatandaşların huzur ve güvenliği adına üstlendikleri önemli sorumlulukları ele aldıklarını ifade etti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası vesilesiyle, ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan 390 bin özel güvenlik görevlimizin gününü ve haftasını kutluyor, görevi başında şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Milletimizin huzuru için fedakarca görev yapan tüm özel güvenlik görevlilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum."