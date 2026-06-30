Çiftçi'den Suriye temasları ve Emevi Camii ziyareti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İçişleri Bakanı Enes Hattab ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Emevi Camii'ni ziyaret etti.

Çiftçi, beraberindeki heyetle Emevi Camii'nde ikindi namazını kıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu.

Camide vatandaşlarla sohbet eden Çiftçi, daha sonra Emevi Camii'nin onur odasına geçerek Şam'a özgü Mevlevi dinletisini dinledi.

Bakan Çiftçi, Emevi Haziresi'nde bulunan Selahaddin Eyyubi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. Çiftçi ayrıca, Şam'da mezarları bulunan Türk pilotlarının kabirlerinde de Fatiha okuyarak dua etti.

"Görüşmelerin temel amacı Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri geliştirmek"

Çiftçi, ziyaret sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şam'daki temaslarının verimli geçtiğini belirterek, "Bugün bir günlük resmi ziyaret kapsamında Şam'dayız. Programımız çerçevesinde ilk olarak Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile, ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih ile bir araya geldik. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildik." dedi.

Görüşmelerin temel amacının Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri geliştirmek olduğunu ifade eden Çiftçi, özellikle iç güvenlik, afet yönetimi ve kurumsal işbirliği alanlarında temaslarda bulunduklarını söyledi.

Çiftçi, görüşmeleri kapsamında, sınır aşan suçlarla mücadele, uyuşturucuyla mücadele, kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliği, göç yönetimi ve afetlere müdahale kapasitesinin artırılması gibi konuların ele alındığını belirterek, bu alanlarda önümüzdeki dönemde somut adımlar atılacağını kaydetti.

Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerini her alanda geliştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Çiftçi, ziyaret kapsamında Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, AFAD Başkanı, Göç İdaresi Başkanı ve diğer üst düzey yetkililerden oluşan geniş bir heyetin kendisine eşlik ettiğini ifade etti.

Türkiye'de çeşitli programlarda yüzlerce askeri personele eğitim

Suriye'deki güvenlik kurumlarının kapasitesinin geliştirilmesine yönelik işbirliğinin sürdüğünü dile getiren Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen 8 farklı program kapsamında 901 Suriyeli personelin eğitim aldığını söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün de 11 farklı program çerçevesinde 3 bin 237 Suriyeli personeli eğittiğini belirten Çiftçi, eğitimlerini tamamlayan personelin ülkelerine dönerek görevlerine başladığını ifade etti.

Önümüzdeki dönemde Suriye'de bir eğitim merkezinin faaliyete geçirilmesinin planlandığını aktaran Çiftçi, "Türkiye olarak ihtiyaç duyulması halinde hem ülkemizde eğitim vermeyi sürdürecek hem de Suriye'de kurulacak eğitim merkezlerine destek sağlayacağız." dedi.

Çiftçi, amaçlarının Suriyeli personelin mesleki kapasitesini geliştirmek ve güvenlik kurumlarının kurumsal yapısına katkı sunmak olduğunu kaydetti.

-"Şam'daki manevi atmosferi yeniden yaşamak ve bu tarihi mekanları ziyaret etmek isteriz"?

Emevi Camii ziyaretine ilişkin Çiftçi, caminin Şam'ın en önemli sembollerinden biri olduğunu belirterek, "Şam'a gelmişken bu tarihi mabedi ziyaret etmeden ve burada bir vakit namaza iştirak etmeden ayrılmak istemedik." ifadelerini kullandı.

Selahaddin Eyyubi Türbesi'ni de ziyaret ettiklerini söyleyen Çiftçi, Emevi Camii'nin tarihi ve manevi atmosferinden etkilendiklerini dile getirdi.

Çiftçi, "Şam'daki manevi atmosferi yeniden yaşamak ve bu tarihi mekanları ziyaret etmek isteriz." dedi.

Bakan Çiftçi ve beraberindeki heyet, Şam'daki temaslarını tamamlamalarının ardından Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Suriye'den ayrıldı.