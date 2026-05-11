Çiftçi Moğolistan'da İkili İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

11.05.2026 20:51
İçişleri Bakanı Çiftçi, Moğolistan'da ikili yatırımlar ve işbirliği konularını ele aldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nyamtaishir Nomtoibayar ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Moğolistan arasında gerçekleştirilen Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi 10. Dönem Toplantısı kapsamında Moğolistan'da bulunan Çiftçi, Başbakan Yardımcısı Nomtoibayar ile bir araya geldi.

İki ülke arasında gerçekleştirilecek işbirliği çalışmaları ile yatırım fırsatlarının değerlendirildiği görüşmede, serbest bölgeler ve organize sanayi bölgelerine yönelik çalışmalar ele alındı.

Karakurum şehrinde kurulması planlanan serbest bölge ile kargo havaalanı projelerinde Türk firmaların yer alabilmesine yönelik imkanların istişare edildiği görüşmede, havaalanları başta olmak üzere, ulaşım ve altyapı alanlarında işbirliği yapılması, altyapı projelerinde Türk firmaların görev üstlenmesi ve organize sanayi bölgelerinde faaliyet göstermek isteyen firmalara hukuki ve teknik destek sağlanması konuları değerlendirildi.

Görüşmenin ardından Cengiz Han Müzesi'ni ziyaret eden Bakan Çiftçi, daha sonra Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen akşam yemeğine katıldı.

Moğolistan programı kapsamında Ulanbator Büyükelçiliğini de ziyaret ederek Büyükelçi Başak Genç Yüksel ve elçilik personeli ile bir araya gelen Çiftçi, Moğolistan Devlet Televizyonu MNB'nin Haber Daire Başkanı Gandimaa Rentsendorj'a Moğolistan ziyaretine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

