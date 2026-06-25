Çiftçi: Suç Odağına Müsamaha Yok - Son Dakika
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Çiftçi: Suç Odağına Müsamaha Yok

25.06.2026 17:47
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İçişleri Bakanı Çiftçi, suç odaklarıyla kararlı bir mücadele sürdüreceklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Milletimizin huzuruna kasteden hiçbir yapıya, hiçbir suç odağına müsamaha göstermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, milletin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm suç odaklarına karşı sıfır tolerans anlayışıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ilgili birimlerinin, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasından terör örgütleriyle mücadeleye, organize suç yapılarının çökertilmesinden zehir tacirlerinin yakalanmasına, insan kaçakçılığı ile mücadeleden sınırların güvenliğinin sağlanmasına kadar her alanda büyük bir hassasiyet, titizlik ve fedakarlıkla görev yaptığını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimizin sahada yürüttüğü kararlı çalışmalar, adli birimlerimizin etkin işbirliğiyle neticeye ulaşmakta, suçlular tek tek tespit edilerek yakalanmakta ve adalete teslim edilmektedir. Bu güçlü eşgüdüme sundukları kıymetli katkılar dolayısıyla Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e ve adli birimlerimize, milletimizin huzuru uğruna canları pahasına gece gündüz demeden fedakarca görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Milletimizin huzuruna kasteden hiçbir yapıya, hiçbir suç odağına müsamaha göstermeyeceğiz."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçi: Suç Odağına Müsamaha Yok - Son Dakika

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