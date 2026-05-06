Çiftçi ve Suica Görüşmesi

06.05.2026 18:16
İçişleri Bakanı Çiftçi, Suica ile göç, güvenlik ve uluslararası işbirliklerini ele aldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Avrupa Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica ile yaptığı görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'nin uluslararası krizlerde üstlendiği yapıcı rolün altı çizildi.

Taraflar arasında arabuluculuk faaliyetleri ve Ukrayna'dan gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı örneğinde olduğu gibi, gıda kıtlığını önleme konusundaki girişimlerin önemine işaret edilen görüşmede, Türkiye'nin göç yönetimi konusunda yürüttüğü çalışmalar da ele alındı.

Türkiye'nin, kaynak ülkelerle geliştirilen işbirlikleri, sınır güvenliği uygulamaları ve etkin denetim mekanizmalarının uluslararası alanda örnek teşkil eden bir model olduğu vurgulanan görüşmede, İran kaynaklı olası göç hareketliliği değerlendirildi.

Halihazırda kayda değer bir yoğunluk gözlemlenmediği ancak krizin derinleşmesi ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edilen görüşmede, muhtemel bir göç dalgasının yalnızca bölge ülkelerini değil, Avrupa başta olmak üzere daha geniş bir coğrafyayı etkileyebileceği kaydedildi.

Terör örgütlerinin Kuzey ve Batı Avrupa'yı lojistik merkez olarak kullanmalarına izin verilmemesi gerektiğinin altı çizilen görüşmede, terör ve organize suç örgütü mensuplarının iltica mekanizmalarını suistimal etmelerinin engellenmesinin beklendiği aktarıldı.

Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler de kapsamlı şekilde ele alındı.

Kaynak: AA

6.05.2026 18:59:48.
