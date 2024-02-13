Çiftçi, Ziraat Odası Başkanı Adayına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Çiftçi, Ziraat Odası Başkanı Adayına Tepki Gösterdi

Çiftçi, Ziraat Odası Başkanı Adayına Tepki Gösterdi

CHP'den Yenişehir Belediye başkan adayı olan Sadi Aktaş'ın, ziraat odası başkanı olduğu dönemde yaptığı hata nedeniyle emekli olamadığını iddia eden çiftçi Emin Serin, eylem yaptı. Serin, ziraat odasının önüne ve odaya ait resmi aracın üstüne hayvan gübresi dökerek tepkisini gösterdi. Gözaltına alınan Serin, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.02.2024 15:54  Güncelleme: 16:11
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BURSA'da, CHP'den Yenişehir Belediye başkan adayı olan Sadi Aktaş'ın, ziraat odası başkanı olduğu dönemde yaptığı hata nedeniyle emekli olamadığını iddia eden çiftçi Emin Serin, eylem yaptı. Ziraat odasının önüne ve odaya ait resmi aracın üstüne hayvan gübresi döken Serin, gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Çayır Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. 25 yıl ödediği emeklilik primlerinin kayıtlarının, ziraat odasınca hatalı kaydedildiği gerekçesiyle emekli olamadığını iddia eden çiftçi Emin Serin, Yenişehir Belediye başkan adayı olmak için İlçe Ziraat Odası Başkanlığı'ndan istifa eden Sadi Aktaş'a tepki gösterdi. Kırsal Koyunhisar Mahallesi'ndeki ahırından traktörün römorkuna yüklediği hayvan gübresi ile ziraat odası binasının önüne gelen Serin, gübreyi, odaya ait resmi araca ve sokağa dökerek, "Bizim işimizi bitirsin ondan sonra gelsin. Gelip bir de köyümüzden oy istiyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Oda görevlilerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan Emin Serin, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, sokağa dökülen gübre incelemenin ardından temizlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yenişehir Ziraat Odası Başkan Vekili Ayhan Ay, "Olay zaten yargıya intikal etmiştir, bundan sonra süreç devam edecektir. Çok üzücü bir konu, bunun odamızla herhangi bir ilgisi yoktur. Kendisi bizi mahkemeye de verdi ama dava süreci aleyhine çıktı" dedi.

Kaynak: DHA

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Yenişehir, Çiftçilik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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