Çiftçiden Yangın Mağdurlarına Destek

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çiftçilik yapan Uğur Süren, Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan yangından etkilenen üreticilere destek amacıyla 1200 balya saman gönderdi.

Yangından etkilenen üreticilerin yem ihtiyacına katkı sağlamak isteyen Süren, kendi imkanlarıyla temin ettiği saman balyalarını bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıkardı.

Süren, gazetecilere, yangınların ormanların yanı sıra bölgedeki üreticilerin geçim kaynaklarına da zarar verdiğini söyledi.

Üreticilerin yaşadığı mağduriyete kayıtsız kalamadığını belirten Süren, "Yangın bölgesindeki vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin zor durumda olduğunu gördük. Biz de elimizden geldiğince destek olmak istedik." dedi.

Dayanışmanın bu tür dönemlerde büyük önem taşıdığını vurgulayan Süren, "1200 saman balyasını bölgeye gönderdim. İnşallah bir nebze olsun yaralarına merhem olur. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

Süren, imkanları ölçüsünde yangından etkilenen üreticilere destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.