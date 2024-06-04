Çifte Minareli Medrese'de Engelli Rampa Yapıldı - Son Dakika
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Çifte Minareli Medrese'de Engelli Rampa Yapıldı

Erzurum'un simgelerinden Çifte Minareli Medrese'de eserlerinin bulunduğu sergiyi gezmek isteyen bedensel engelli Alperen Güven için tarihi yapıya seyyar engelli rampası yapıldı. Güven, rampa sayesinde sergiye katılabildiğini ve çok mutlu olduğunu belirtti. Vakıflar Bölge Müdürlüğü Çifte Minareli Medrese'den sorumlu Şube Müdürü Erkin Tokgöz, rampayı 2 gün içinde tamamladıklarını ve tarihe zarar vermediklerini söyledi.

04.06.2024 09:53
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ERZURUM'un simgelerinden Çifte Minareli Medrese'de eserlerinin bulunduğu sergiyi gezmek isteyen bedensel engelli 10'uncu sınıf öğrencisi Alperen Güven (15) için tarihi yapıya seyyar engelli rampası yapıldı. Güven, "Merdivenler sebebiyle sergiye katılamayacaktım. Sağ olsunlar benim için rampa yaptırdılar, ben de sergiye katılabildim. Çok mutlu oldum" dedi.

Doğuştan el ve ayaklarında güçsüzlük olan Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Alperen Güven, yıl sonu sergisi için 2 ayrı eser hazırladı. Okul yönetimi, aralarında Güven'in eserlerinin de olduğu çalışmaları Çifte Minareli Medrese'de sergilemeye karar verdi. Medresenin fiziki yapısı nedeniyle eserlerini sergide görme fırsatı bulamayan Güven, bu durumu Vakıflar Bölge Müdürlüğü Çifte Minareli Medrese'den sorumlu Şube Müdürü Erkin Tokgöz ile görüştü. Görüşme sonrası Güven'in sergiyi görebilmesi için tarihi medreseye seyyar engelli rampası yapıldı.

'ENGELLİLER İÇİN İYİ OLDU'

2 gün içerinde tamamlanan rampa sayesinde sergiyi gezen Alperen Güven, çok mutlu olduğunu söyledi. Güven, "Doğuştan el ve ayaklarımda güçsüzlük olduğu için yürüyemiyor ve bazı hareketleri yapamıyorum. Akülü sandalye kullanıyorum. Okulun yıl sonu sergisi için 2 eserim vardı. Ancak Çifte Minareli Medrese'deki merdivenler sebebiyle sergiye katılamayacaktım. Sağ olsunlar benim için rampa yaptırdılar, ben de sergiye katılabildim. Çok mutlu oldum. Rampa sadece benim için değil; engelliler için iyi oldu" dedi.

'TARİHE BİR ZARAR VEMEDİK'

Vakıflar Şube Müdürü Erkin Tokgöz, Erzurum'un simge eserlerinden Çifte Minareli Medrese'yi günlük 5 bine yakın kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Tokgöz, "Uzun zamandır engelli rampası eksikliği vardı. Engelli vatandaşlarımız içeri giremeden dönmek zorunda kalıyordu. Sergi sebebiyle okulu ziyaretimde Alperen, 'Sergide eserim var ama merdivenler sebebiyle katılamayacağım' dedi. Ona, 'Sen gel, rampayı yaptırırım' dedim. 2 gün içerisinde rampayı yaptık. Öğrencimiz de sergide eserlerinin başında misafirlerini ağırladı. Portatif rampayla tarihe bir zarar vermedik. Portatif olduğu için tek bir çivi bile çakmadık. Gelen misafirlerimiz için de kolaylık sağlayan bir çalışma oldu" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ Erzurum,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çifte Minareli Medrese'de Engelli Rampa Yapıldı - Son Dakika

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