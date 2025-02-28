Çığ Temizliği Hasarları Ortaya Çıkardı

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Çığ sonrası yapılan temizlik hasarı ortaya çıkardı

RİZE - Rize'de Ayder Yaylası'na çığ düşmesinin ardından temizleme çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında karın kaldırıldığı yerlerde işletmelerde meydana gelen hasarlarda ortaya çıkmaya başladı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dünyaca Ünlü Turizm merkezi Ayder Yaylası'na geçtiğimiz gün çığ düştü. Gelintülü Şelalesinden akan kar kütlesi yamacın karşısı kısmında bulunan işletmelerin olduğu alana kadar geldi. O anlar işletmelerin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Çığ nedeniyle 2 işletme ve bir inşaat firmasına ait 2 konteynerde hasar oluşurken, hasar ekipler ve vatandaşların birlikte yürüttüğü kar temizleme çalışmaları neticesinde ortaya çıkmaya başladı. Vatandaşlar ve işletme sahibi çığ nedeniyle odalarına kadar giren karın altında kalan işletmenin içerisindeki karı atmaya çalıştı.