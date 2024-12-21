Çığda Hayatını Kaybeden Emre Yazgan'ın Cenazesi İstanbul'a Gönderildi - Son Dakika
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Çığda Hayatını Kaybeden Emre Yazgan'ın Cenazesi İstanbul'a Gönderildi

Palandöken Kayak Merkezi yakınlarında çığ hernife kalarak yaşamını yitiren judo sporcusu Emre Yazgan'ın cenazesi İstanbul'a gönderildi. Yazgan için Kocaeli'de tören düzenlenecek, ardından Trabzon'da toprağa verilecek.

21.12.2024 22:29
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CENAZE GÖNDERİLDİ

Palandöken Kayak Merkezi'ne 1 kilometre uzaklıktaki Sultan Sekisi Dağı'na takım olarak antrenman tırmanışı yaparken çığda kalarak yaşamını yitiren Emre Yazgan'ın cenazesi, saat 21.45 uçağı ile İstanbul'a gönderildi. İstanbul'a gönderilen Yazgan için yarın Kocaeli'de tören düzenlenecek. Yazgan, pazartesi günü ise Trabzon'da toprağa verilecek.

Bu arada kardeşinin ölümü haberi ile fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve gözetim altında tutulan Yunus Yazgan da aynı uçakla İstanbul'a gönderildi. Çığ olayında yaralanıp hastanede tedavi gören Ali Bozkurt, Hilmi Mucik ve Berkay Aydın da taburcu edildi.

Yüksek irtifa kampı için yaklaşık 4 gündür Erzurum'da olan Judo Genç Milli Takımı'nın da Yazgan'ın cenazesini taşıyan İstanbul'a döndüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çığda Hayatını Kaybeden Emre Yazgan'ın Cenazesi İstanbul'a Gönderildi - Son Dakika

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