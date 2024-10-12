Çiğli Arıtma Tesisinde Kapasite Sorunu

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'ne günlük 700 bin metreküp arıtılacak su geldiğini, ancak tesisin kapasitesinin 600 bin metreküp olduğunu belirterek, "Dördüncü fazın borçlanmasını Sayın Soyer döneminde tamamlamıştık. Halen o işi bitiremediniz. Bitmediği için de her gün 100 bin metreküp kirli suyu körfeze deşarj yapıyorsunuz." dedi.

Dağ, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan AK Parti Karabağlar Olağan İlçe Kongresi'nde, kongrelerin parti olarak kendilerini değerlendirdikleri yer olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin 6 aylık döneminde 180 günlük eylem planına ilişkin bir adım dahi atılamadığını, İzmir'in gündemini takip ettiklerini dile getiren Dağ, "Ya memur eylemleri, ya işçi eylemleri, ya sokaklardaki çöpler… Trafikle ilgili hiçbir adım atılmış değil. Bana, siz ne yapardınız diye sorduklarında emin olun, şu güne kadar 4 tane köprülü kavşağı, battı çıktıyı hayata geçirmiş olacaktık." dedi.

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik

Dağ, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe değinerek şöyle konuştu:

"(Yerel seçim öncesi) Proje tanıtım toplantısında net bir şekilde söylediğimi hatırlıyorum; 'Size yüzülecek bir körfez vadetmiyorum ama Kordon'da, Karşıyaka'da, Güzelyalı'da çiğdeminizi çitlerken turkuaz bir körfeze bakacağınızı vadediyorum.' Çiğli arıtma tesisine 700 bin metreküp arıtılacak su geliyor. Onun arıtma kapasitesi 600 bin metreküp. Dördüncü fazın borçlanmasını Sayın (Tunç) Soyer döneminde tamamlamıştık. Halen o işi bitiremediniz. Bitmediği için de her gün 100 bin metreküp kirli suyu körfeze deşarj yapıyorsunuz. Yağmur suyuyla kanalizasyon suyunu ayrıştırma için Dünya Bankasından kredi çıkarttık. Onun ihalesini bile halen yapamadınız. Son dönemde körfezle ilgili tartışmalarda yıllardır bu ilin bir milletvekili olarak hep yaşadığımız durumu ortaya koyduk. Nedir o, hizmet ettirilmeme süreci. Cumhuriyet Halk Partili bugünkü ve önceki dönemlerdeki siyasetçileri İzmirli hemşehrilerime bir İzmirli siyasetçi olarak şikayet ediyorum. İzmirliler, yerel seçimlerde size sarı kart gösterdi. Ben sandık sandık bize oy vermeyen, bu seçimde veren CHP'li seçmenleri çıkarttım. İzmirli sarı kartı verdi, kırmızı karta da az kaldı."

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da anketlerde AK Parti'nin birinci sırada yer aldığını belirterek, "Milletimiz artık belediyeyi bu şekilde yönetenlere, en basit çöp toplama işlemini dahi beceremeyenlere, kayıkçı kavgasına düşenlere ve sülalelerini ballı, kaymaklı yerlere yerleştirme telaşına düşenlere ülke mi teslim edilir diye bizzat bizlere söylüyor." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da İzmir'in Türkiye'nin demokrasi burcu olduğunu dile getirerek, AK Parti İzmir teşkilatlarının da demokrasi burcunun siyaset tepesinde dalgalanan şanlı bir sancak olduğunu söyledi. AK Parti'de kongrelerin demokrasi şöleni niteliği taşıdığını belirten Saygılı, başkalarının kongrelerindeki gibi sandalyelerin, yumrukların havada uçuşmadığını kaydetti.

Kongrede tek aday mevcut ilçe başkanı Hüseyin Uzun oldu.