Çiğli Belediye Başkanı Özge Polat'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Çiğli Belediye Başkanı Özge Polat'ı Ziyaret Etti

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Özge Polat'ı ziyaret ederek, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların güçlenmesi konusundaki çalışmalarına vurgu yaptı.

29.11.2024 14:18
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(İZMİR) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve eşi Gamze Yıldız, eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve zorlu bir sürecin ardından hayata tutunmayı başaran Özge Polat'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Belediye tarafından açılacak Kitap Kafeye Özge Polat'ın adını vermek istediklerini belirten Başkan Yıldız, çalışmalarının odağında kadının güçlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin yer aldığını söyledi.

Ziyaret sırasınd oldukça duygusal anlar da yaşandı. Polat, zor günlerinde kendisine destek olan tüm dostlarına ve aile üyelerine minnettarlığını ifade ederken, aynı zamanda geleceğe dair umutlarını ve hedeflerini de paylaştı. Polat, iyileşme sürecinde yaşadığı fiziksel ve duygusal zorlukları anlattı. Buna rağmen, yaşama olan bağlılığı ve inancı sayesinde bu zorlukları birer birer aştığını belirten Polat, özellikle çocuklarının geleceği için mücadele etmeye devam edeceğini vurguladı.

Özge Polat: "Özgür bir dünya diliyorum"

Kendisini ziyaret eden Yıldız çiftine teşekkür eden Özge Polat, "Çocuklarımızı iyi yetiştirelim. Onları ne kadar iyi yetiştirirsek, kadına o kadar çok saygı duyarlar. Ben de oğluma sevgi aşılamaya çalışıyorum, şiddetten uzak durmasını söylüyorum. Şimdilik iyiyim, konuşmamda ve yutmamda biraz problem var ama bunu da atlatacağım. Yanımda olmanız, beni düşündüğünüzü bilmek benim için çok kıymetli. Kadınların daha özgür, sesini duyurabildiği, eşleri tarafından kadını malı değil yoldaşı olarak gören, özgür bir dünya diliyorum" dedi.

Başkan Yıldız: "Her zaman yanındayız"

Başkan Yıldız, kadına yönelik şiddetin son bulduğu, sevgi ve saygının hakim olduğu bir toplum yaratmak için herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Yıldız, "Asıl yapmamız gereken erkek şiddetinin son bulması için gerekli önlemleri almaktır. 'Kadını korumalıyız' deniyor; oysaki yapmamız gereken kadının güçlenmesi için gereken önlemleri almak ve çocuklarımızı iyi yetiştirmektir. Hastane personelinin büyük çabası ve hassasiyeti sayesinde bu zorlu süreç atlatıldı. Onlara da Özge nezdinde çok teşekkür ediyorum. Özge'nin aramızda olması büyük bir mucize. Her zaman onun yanındayız" diye konuştu.

Kitap Kafeye Özge Polat ismi verilecek

Yıldız çiftinden Özge Polat'a bir de büyük bir sürpriz geldi. Balatçık Mahallesi'nde açılacak olan Kent Kitaplığı ve Kitap Kafeye Özge Polat isminin verileceği haberi sonrasında Polat çok mutlu olduğunu dile getirdi ve gözyaşlarını tutamadı. Polat, "Çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum, şeref duyarım" dedi.

Gamze Yıldız: "Kadın kadının yurdu olmalı"

Başkan Yıldız'ın eşi Gamze Yıldız da kadın dayanışmasının önemine dikkat çekerek,  "Kadın kadının yurdu, destekçisi olmalı. Her şey kadınların gücünün etrafında dönüyor. Her zaman yanınızdayım, sizin de evlatlarınızın da... Bireysel olarak bu dayanışmanın bir parçasıyız. Kadınlar ve gençler olarak daha çok okumalıyız ve bilinçlenmeliyiz. Üniversite bölgesinde bu kitap kafenin varlığı da tam bu nedenle çok kıymetli. Okuyarak bilinçlenecek, bu dayanışmayı büyüteceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediye Başkanı Özge Polat'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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